İstanbul’da 4 gollü düello! Başakşehir Kasımpaşa 2-2 MAÇ SONUCU

Bu seson gösterdikleri istikrarsız performansla dikkat çeken Başakşehir ile Kasımpaşa, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım sahadan birer puanla ayrılarak 2024'ü beraberlikle kapattı.

Karşılaşmada gol perdesini 3. dakikada Nuno da Costa açtı. Yeşil Burun Adaları vatandaşı yıldız futbolcu 3. dakikada konuk takımı öne geçirdi. 9'da Piatek penaltıdan skoru dengeledi. Polonyalı golcü 42'de yine penaltıdan topu ağlara gönderip bu kez skoru ev sahibi lehine getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci devrede ise Gökhan Gül bir kez daha mücadeleye denge gelmesini sağladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.