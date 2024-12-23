İstanbul’da 4 gollü düello! Başakşehir Kasımpaşa 2-2 MAÇ SONUCU

Bu seson gösterdikleri istikrarsız performansla dikkat çeken Başakşehir ile Kasımpaşa, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım sahadan birer puanla ayrılarak 2024'ü beraberlikle kapattı.
Karşılaşmada gol perdesini 3. dakikada Nuno da Costa açtı. Yeşil Burun Adaları vatandaşı yıldız futbolcu 3. dakikada konuk takımı öne geçirdi. 9'da Piatek penaltıdan skoru dengeledi. Polonyalı golcü 42'de yine penaltıdan topu ağlara gönderip bu kez skoru ev sahibi lehine getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci devrede ise Gökhan Gül bir kez daha mücadeleye denge gelmesini sağladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Da Costa, kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
5. dakikada sağ kanattan Onur'un ceza sahasına ortasında Figueiredo'nun penaltı noktası üzerinden kafa vuruşu kalecinin müdahalesi sonrası üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Piatek'in önüne almak istediği topa Yasin eliyle müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Piatek, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
37. dakikada Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına kavisli ortasında kaleye yönelen top yan direğe çarparak auta çıktı.
41. dakikada ceza sahası içinde Piatek'in kafa vuruşunda top Gökhan Gül'ün eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
46. dakikada Berat Özdemir'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu ayaklarıyla çıkardı.
52. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis yakın mesafeden topu çeldi. Dönen topa bir kez daha Piatek dokunurken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Kasımpaşa maça dengeyi getirdi. Ceza yayı içindeki Hajradinovic, rakibinden sıyrılmak isterken savunma araya girdi ve top Gökhan Gül'ün önüne düştü. Gökhan'ın yerden sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.
70. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Piatek'in sert şutunda, kaleci Gianniotis'e de çarpan meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.
74. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas ön çizgisi üzerinde Hamza Güreler'in ıskaladığı topu Piatek kontrol etti. Piatek'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
84. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Da Costa'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
Mücadele, 2-2 sonuçlandı.