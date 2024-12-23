Mavi Şimşekler pes etmiyor! Hatayspor Adana Demispor 1-3 MAÇ SONUCU

Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki mücadelede Aboubakar'ın golü ile üstünlüğü yakalayan Hatayspor, skoru koruyamadı başaramadı.
MAvi Şimşekler Semih Güler, Ozan Demirbağ ve Abat Aimbetov'un golleriyle rakibini 3-1 yendi.
Bu sonuçla bordo beyazlılar 9 puanda kaldı. Mavi Şimşekler ise 5'e yükseldi.
Adana Demirspor puanını 5'e yükseltti (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.
Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ
Adana Demirspor formasıyla Hatayspor ağlarını havalandıran 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.