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Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemine flaş bir hamle ile başlıyor. Sarı lacivertli ekip, futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdüren Anderson Talisca için Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 20:30
Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

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    Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatmak ve adını zirveye yazdırmak adına ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

    Sarı lacivertli ekip kadrosuna katmak istediği isimler konusunda menajerleri ve kulüpleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Anderson Talisca. Brezilyalı 10 numara konusunda Al-Nassr kulübüyle başlayan temaslar uzun süredi gündemde.

    Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü operasyonda artık sona gelindi.

    Sports Digitale'nin haberine göre Fenerbahçe, Suudi devi ile anlaşmaya vardı.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    SIRA TALISCA'DA

    Yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan ve lider Al Ittihad'ın 11 puan gerisinde kalan Al-Nassr'da yeniden yapılanma konusunda adımlar atılıyor. Brezilyalı futbolcu için çıkan onayın ardından artık görüşmeler menajer düzeyinde devam edecek.

    Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun, Talisca'nın temsilcisiyle görüşerek transfere nokta koyması bekleniyor.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    STEFANO PIOLI İSTEMİYOR

    Talisca'nın transferinde en belirleyici nokta Stefano Pioli oldu. İtalyan teknik adam, Brezilyalı oyuncu için olumsuz rapor verdi. Bunun sebebi ise sambacının tek taraflı oyunu benimsemesi ve yardımlaşan bir profil çizmemesi.

    Söz konusu plan Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    MAAŞI 11 MİLYON EURO

    Hülya Avşar'ın programına katılan Acun Ilıcalı, Anderson Talisca ile olarak yaptığı açıklamada; "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    MAAŞINI İKİ KULÜP ÖDEYECEK

    Anlaşmaya göre Anderson Talisca'nın maaşını Fenerbahçe ve Al-Nassr ortaklaşa ödeyecek. Böylelikle sarı lacivertlilerin kasasından daha az para çıkmış olacak.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Birleşik Arap Emirlikleri basını da Anderson Talisca ile ilgili olarak kulüplerin anlaşmaya vardığını ve sambacının sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini belirtmilti.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    86 GOLDE ADI VAR

    2021 yılında Çin'den Suudi Arabsitan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Anderson Talisca, bugüne kadar 104 karşılaşmaya çıktı. 76 gol atıp 10 da asist yaparak önemli bir katkı sundu.

    Bu sezon ise 19 maçta rakio fileleri 8 kez havalandırdı.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

    RONALDO DA ÇARE OLMADI

    Son dönemde birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başaran Al-Nassr'da beklenen lig şampiyonluğu bir türlü gelmedi. Son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan Riyad temsilcisi, en son 2020-2021 sezonunda Suudi Arbaistan Kupası şampiyonu oldu.

    Ronaldo'nun transferi de kupa hasretine son veremedi.

    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

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