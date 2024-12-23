Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatmak ve adını zirveye yazdırmak adına ara transfer dönemine büyük önem veriyor.
Sarı lacivertli ekip kadrosuna katmak istediği isimler konusunda menajerleri ve kulüpleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Anderson Talisca. Brezilyalı 10 numara konusunda Al-Nassr kulübüyle başlayan temaslar uzun süredi gündemde.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü operasyonda artık sona gelindi.
Sports Digitale'nin haberine göre Fenerbahçe, Suudi devi ile anlaşmaya vardı.
SIRA TALISCA'DA
Yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan ve lider Al Ittihad'ın 11 puan gerisinde kalan Al-Nassr'da yeniden yapılanma konusunda adımlar atılıyor. Brezilyalı futbolcu için çıkan onayın ardından artık görüşmeler menajer düzeyinde devam edecek.
Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun, Talisca'nın temsilcisiyle görüşerek transfere nokta koyması bekleniyor.