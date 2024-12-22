Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid , La Liga 'da Sevilla ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kylian Mbappe (REUTERS)

MAÇ CEZA SAHASI DIŞINDAN GOLLERLE AÇILDI

Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı mücadelede gol perdesini Kylian Mbappe açtı. Fransız yıldız, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 10'uncu dakikada skor üstünlüğünü ele alan Madrid temsilcisi, Valverde ile yine ceza sahası dışından iki farkı yakaladı. 34'te bu sefer sahneye Lucas Vazquez'in getirdiği topu ceza sahasına göndermesi sonrasında Rodrygo çıktı ve tek vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. Isaac Romeo Bernal'in golü ile Sevilla farkı ikiye indirdi.

İkinci devrede dakikalar 53'ü gösterirken Brahim Diaz kalitesini konuşturarak Real Madrid'i 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmadaki son gol Sevilla'dan Dodi Lukebakio'dan geldi. Mücadele 4-2 bitti.