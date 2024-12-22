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Real hata yapmadı! Real Madrid Sevilla 4-2 MAÇ SONUCU

İspanya 1. futbol ligi La Liga'da Real Madrid evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Zirve takibinde olan başkent temsilcisi, rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 20:13
Real hata yapmadı! Real Madrid Sevilla 4-2 MAÇ SONUCU

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    Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid, La Liga'da Sevilla ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

    Kylian Mbappe (REUTERS)Kylian Mbappe (REUTERS)

    MAÇ CEZA SAHASI DIŞINDAN GOLLERLE AÇILDI

    Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı mücadelede gol perdesini Kylian Mbappe açtı. Fransız yıldız, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 10'uncu dakikada skor üstünlüğünü ele alan Madrid temsilcisi, Valverde ile yine ceza sahası dışından iki farkı yakaladı. 34'te bu sefer sahneye Lucas Vazquez'in getirdiği topu ceza sahasına göndermesi sonrasında Rodrygo çıktı ve tek vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. Isaac Romeo Bernal'in golü ile Sevilla farkı ikiye indirdi.

    İkinci devrede dakikalar 53'ü gösterirken Brahim Diaz kalitesini konuşturarak Real Madrid'i 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmadaki son gol Sevilla'dan Dodi Lukebakio'dan geldi. Mücadele 4-2 bitti.

    Valverde attığı gol sonrasında Rodrygo ile sevindi (EPA)Valverde attığı gol sonrasında Rodrygo ile sevindi (EPA)

    MADRID 2. SIRAYA YÜKSELDİ

    Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 40'a yükseltti ve Barcelona'yı geride bıraktı. Eflatun beyazlılar, 3 Ocak'ta Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise aynı rakip karşısında 3 puan mücadelesi verecek.