GözGöz’den net galibiyet! Göztepe ÇAYKUR Rizespor 3-0 MAÇ SONUCU

Göztepe bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken Rizepsor ise 20'de kaldı.

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Göztepe , sahasında ÇAYKUR Rizespor 'u da yendi. Sarı kırmızılı ekip iç sahada hanesine bir 3 puan daha yazdırmayı başardı.

Göztepe evindeki maçlarda yenilgi almayan 3 takımdan biri (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

12'nci dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından Romulo'nun şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

68. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Grbic tehlikeyi önledi.

71. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

78. dakikada Göztepe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Romulo ile çarpışan Grbic, oyuna devam edemedi. Grbic, saha içine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic kafasına darbe aldığı için yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Göztepe de ek oyuncu değişikliğine hak kazandığı için kalan bölümde bu hakkını kullandı.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.