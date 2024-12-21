Bright Osayi-Samuel Premier Lig maçında tribünde!

Deneyimli sağ bek, Crystal Palace ile Arsenal arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe , şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Sarı lacivertli ekibin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Jose Mourinho'nun verdiğii 1 haftalık izin sonrası İngiltere'ye gitti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.



Londra temsilcisinin 5-1'lik galibiyetiyle sona eren mücadelede yakın arkadaşı olan Eze'yi izleyen başarılı futbolcunun bu hamlesi transfer dedikodularını da alevlendirmeye yetti.

26 yaşındaki oyuncunun karşılaşmayı tribünde seyretmek, iddiaları da gündeme getirdi. Fenerbahçe ile henüz kontrat imzalamayan ve daha önce İngiltere'de de forma giyen Osayi-Samuel'in adı daha önce Palace ile de anılmıştı.