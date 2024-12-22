Cimbom’dan dev adım! Galatasaray Kayserispor’u 5-1 yendi MAÇ SONUCU

Yunus Akgün (İHA)

YUNUS AKGÜN YİNE CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI

Sarı kımrızılı ekibin bu sezonki en önemli skor katkılarından birini sunan Yunus Akgün, bir kez daha ceza sahasından gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor derbisinde Uğurcam Çakır'ı mağlup ettikten sonra bu kez de Onurcan Piri'yi çaresiz bırakan bir şut çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.