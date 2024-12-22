Cimbom’dan dev adım! Galatasaray Kayserispor’u 5-1 yendi MAÇ SONUCU

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçtan 5-1 galip ayrıldı.
Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçtan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.
4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER
Trabzonspor derbisinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı kart cezalısı Roland Sallai, Galatasaray kadrosunda yer almazken, Okan Buruk bazı değişikliklere gitti. , Berkan Kutlu ve Jelert de yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk, Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi. Teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile hastalığı bulunan Yusuf Demir kadroda yoktu.
SANCHEZ VE OSIMHEN DÖNDÜ
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor karşılaşmasında yedek bekleyen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Nijeryalı santrfor, bordo mavililer karşısında 75. dakikada oyuna dahil olmuştu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN DALYA
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 karşılaşmada görev alan Bardakcı, 3. sezonunda önemli bir başarıya ulaştı.
YUNUS AKGÜN YİNE CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI
Sarı kımrızılı ekibin bu sezonki en önemli skor katkılarından birini sunan Yunus Akgün, bir kez daha ceza sahasından gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor derbisinde Uğurcam Çakır'ı mağlup ettikten sonra bu kez de Onurcan Piri'yi çaresiz bırakan bir şut çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.
OSIMHEN'DEN 2 GOL DAHA
Sarı kırmızılı ekibin bu sezonki süper yıldızı Victor Osimhen, Kayserispor ağlarını da havalandırdı. Nijeryalı forvet, 2 kez gol sevinci yaşarken Süper Lig'de 9, toplamda ise 12'ye ulaştı.