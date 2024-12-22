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Fırtına 2024'ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK'yı 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 17. haftada Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, zorlu ve bir o kadar da kritik mücadelede rakibini Pedro Malheiro'nun golüyle 1-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte Trabzonspor - Bodrum FK maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 21:10
Fırtına 2024’ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK’yı 1-0 yendi

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    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

    Pedro Malheiro ve Cihan Çanak (DHA)Pedro Malheiro ve Cihan Çanak (DHA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.

    9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

    26. dakikada Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.

    37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

    40. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

    45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

    TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

    Trabzonspor'un Bodrum FK ile karşılaştığı mücadelede tribünlerin büyük kısmı doldu. Galatasaray derbisinin ardından 61 liradan satışa sunulan biletlerle birlikte bordo mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin çoğunluğunu doldurdu ve 90 dakika boyunca destek verdi.

    Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)

    SELAMINI ALMADI ELİNİ SIKMADI

    Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi konumundaki Güneş, genç meslektaşının elini sıkıp selam verdi. Ancak Demirel hem selamı hem de kendisine uzatılan eli geri çevirdi.

    Ali Şahin Yılmaz (AA)Ali Şahin Yılmaz (AA)

    ALİ ŞAHİN YILMAZ 45 DAKİKA

    Trabzonspor'da geçen hafta Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz görev yaptı. Genç futbolcu ilk faulü sonrasında sarı kart görerken ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Enis Destan'a bıraktı..

    Ayrıca Edin Vişça'nın yerine Cihan Çanak ilk 11'de başladı.

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