Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.
9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.
37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
40. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
Trabzonspor'un Bodrum FK ile karşılaştığı mücadelede tribünlerin büyük kısmı doldu. Galatasaray derbisinin ardından 61 liradan satışa sunulan biletlerle birlikte bordo mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin çoğunluğunu doldurdu ve 90 dakika boyunca destek verdi.
SELAMINI ALMADI ELİNİ SIKMADI
Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi konumundaki Güneş, genç meslektaşının elini sıkıp selam verdi. Ancak Demirel hem selamı hem de kendisine uzatılan eli geri çevirdi.
ALİ ŞAHİN YILMAZ 45 DAKİKA
Trabzonspor'da geçen hafta Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz görev yaptı. Genç futbolcu ilk faulü sonrasında sarı kart görerken ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Enis Destan'a bıraktı..
Ayrıca Edin Vişça'nın yerine Cihan Çanak ilk 11'de başladı.