Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)

SELAMINI ALMADI ELİNİ SIKMADI

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi konumundaki Güneş, genç meslektaşının elini sıkıp selam verdi. Ancak Demirel hem selamı hem de kendisine uzatılan eli geri çevirdi.