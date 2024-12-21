Topçular 5’ledi! Crystal Palace Arsenal 1-5 MAÇ SONUCU

Liverpool ve Chelsea ile birllikte zirve grubunda yer alan Arsenal , Premier Lig'de Crystal Palace ile karşılaştı. Zorlu deplasmanda rakibini 5-1 yenen Mikel Arteta'nın öğrencileri, 3 puanla sahadan ayrıldı.

Arsenalli futbolcuların maç sonu galiibyet sevinci (REUTERS)

Karşılaşmada gol perdesini Gabriel Jesus açtı. Brezilyalı forvet 6. dakikada topu ağlarla buluşturdu. 11'de Ismaila Sarr yanıt verdi. Jesus 3 dakika sonra yeniden sahneye çıktı ve takımını ikinci kez öne geçirdi. 38'de ise Kai Havertz sahneye çıktı ve ilk yarı 3-1 bitti. İkinci devrede dakikalar 60'ı gösterdiğinde Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkardı. 84'te ise Declan Rice skoru 5-1 olarak tayin etti.