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Topçular 5'ledi! Crystal Palace Arsenal 1-5 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Selhurst Park'ta Crystal Palace ile karşılaştı. Londra temsilcisi karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 23:22 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 23:22
Topçular 5’ledi! Crystal Palace Arsenal 1-5 MAÇ SONUCU

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    Liverpool ve Chelsea ile birllikte zirve grubunda yer alan Arsenal, Premier Lig'de Crystal Palace ile karşılaştı. Zorlu deplasmanda rakibini 5-1 yenen Mikel Arteta'nın öğrencileri, 3 puanla sahadan ayrıldı.

    Arsenalli futbolcuların maç sonu galiibyet sevinci (REUTERS)Arsenalli futbolcuların maç sonu galiibyet sevinci (REUTERS)

    Karşılaşmada gol perdesini Gabriel Jesus açtı. Brezilyalı forvet 6. dakikada topu ağlarla buluşturdu. 11'de Ismaila Sarr yanıt verdi. Jesus 3 dakika sonra yeniden sahneye çıktı ve takımını ikinci kez öne geçirdi. 38'de ise Kai Havertz sahneye çıktı ve ilk yarı 3-1 bitti. İkinci devrede dakikalar 60'ı gösterdiğinde Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkardı. 84'te ise Declan Rice skoru 5-1 olarak tayin etti.

    Gabriel Martinelli (EPA)Gabriel Martinelli (EPA)

    Arsenal bu sonuçla puanını 33'e yükseltti. Gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Crystal Palace ise 16'da kaldı ve Bournemouth'a konuk olacak.