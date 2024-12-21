Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA TÜM MAÇLARINI KAZANDI



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.