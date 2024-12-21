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Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11'ini belirledi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçta sistem değişikliğine gidecek. İşte Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 15:20 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 15:20
Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

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    Süper Lig'de 17'nci hafta heyecanı Kayserispor - Galatasaray mücadelesiyle devam edecek.

    Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a takıldığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, mücadeleden mutlak üç puan hedefliyor.

    RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    KAYSERİ DÜŞME HATTINDA!

    Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor ligde son olarak Antalyaspor deplasmanından mağlubiyetle döndü. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kayseri temsilcisi, topladığı 15 puanla düşme hattında yer alıyor.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    ROLAND SALLAİ CEZALI

    Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle Pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    DEPLASMANDA TÜM MAÇLARINI KAZANDI

    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    GÖZLER OSİMHEN'DE

    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.üper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

    MUHTEMEL 11

    Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.

    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi

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