Sivas’ta kazanan yok! Sivasspor Samsunspor 0-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Sivasspor ile Samsunspor arasındaki mücadeleyle devam etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Maçın 90. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 19'a, Samsunspor ise 30'a çıkardı.
Sivasspor ile Samsunspor puanları paylaştı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahası içine girdi. Emrah Başsan'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
24. dakikada Bola'nın sol kanattan yaptığı ortada topa Moundilmadji dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
34. dakikada Muja'nın pasında caza sahası dışında topla buluşan Ntcham topa sert vurdu. Kaleye giden topu Uğur Çiftçi son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
45+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
62. dakikada Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
72. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan içeri giren Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.
79. dakikada Schindler'in sol kanatan ortasında Moundilmadji net pozisyonda kale çizgisi önünden topu auta attı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.