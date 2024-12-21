City’de çöküş sürüyor! Aston Villa Manchester City 2-1 MAÇ SONUCU

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Kadrosunda bulundurudğu yıldızlarla Premier Lig'de son 4 sezonda ipi göğüslemeyi başaran Manchester City, geçen aydan bu yana aldığı sonuçlarla adeta buhran dönemine girdi. City, Aston Villa karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle birlikte sıralamada rakibinin de gerisinde kaldı.

Erling Haaland maçı gol atamadan tamamladı (AFP) Karşılaşmada gol perdesinin 16. dakikada Jhon Duran açtı. Morgan Rogers'in asistiyle takımını öne geçiren Güney Amerikalı yıldızın golü ilk yarının skorunu belirledi. İkinci devrede ise Rogers bu kez ağları havalandıran isim olmayı başardı ve farkı ikiye çıkardı. City, Philip Foden ile gol bulsa da puan koparmayı başaramadı ve mücadele 2-1 sona erdi.