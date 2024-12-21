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Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen şampiyonluk iddiasını kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin gündemin ilk sırasındaki isim ise Anderson Talisca. Brezilyalı yıldız, kulübü Al-Nassr'dan ayrılmak için tehditte bulundu. Ayrıca tarafların anlaşma sağladığı ve sağlık kontollerinden geçmek üzere sambacının İstanbul'a geleceği yazıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 19:39 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 19:49
Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın 1 maç fazlasıyla 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasından dolayı yarışta büyük yara aldı

    Jose Mourinho'nun öğrencileri sezonun geri kalanında ezeli rakibini geride bırakarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kanarya'da diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    Transfer listesinin giderek şekillendiği sarı lacivertli ekipte ilk sırada Anderson Talisca yer alıyor. Brezilyalı maestro için Başkan Ali Koç ve yönetim, girişimlerini sürdürüyor.

    Asbaşkan Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamada sambacı yıldızla ilgilendiklerini ancak maaşının çok yüksek olduğunu ifade ederek üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    KARARI BEKLENİYOR

    Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Çin ve Suudi Arabistan kariyerleri geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde ciddi mesafe kaydetti.

    Transferin gerçekleşme olasılığı ise Talisca'nın maaşından ne kadar feragat edebileceği ile ilgili olarak şekillenecek. Zira 11 ila 15 milyon Euro arasında bir ücret aldığı bilinen Talisca'nın vereceği karar herkesi sabırsızlandırıyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)


    "YENİ ADRESİ FENERBAHÇE"

    Fabrizio Romano da X hesbabından yaptığı paylaşımda; "Fenerbahçe, Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için anlaşmaya yakın. Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmeye hazır olmasıyla birlikte tüm taraflarla detaylar netleştiriliyor. Her şey yolunda giderse, Ocak transfer döneminde Talisca'nın yeni adresi Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE İLE TEHDİT EDİYOR

    Birleşik Arap Emirlikleri basını ise Taslica'nın Al-Nassr'ı Fenerbahçe forması giymekle tehdit ettiğini öne sürerek artık tarafların anlaştığını ve sadece sağlık kontrollerinin kaldığını belirtti.

    İki taraf arasında prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğu ve ardından da Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a geleceği iddiaa edildi.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    HOCASI DÜŞÜNMÜYOR

    Haberin devamında Anderson Talsica'nın, teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almadığını ve bunun da oyun yapısından kaynaklandığı yazıldı.

    Defansif oyunu benimsememesinin Ronaldo'nun da varlığı ile çok büyük bir dezavantaja dönüştüğü belirtildi.

    Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca (AFP)Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca (AFP)

    86 GOLDE ADI VAR

    2021 yılında Riyad temsilcisine transfer olan Talisca, çıktığı 104 karşılaşmada 76 kez ağları sarstı ve 10 da asist yaptı. Toplamda 86 defa tabelanın değişmeyi başardı.

    Kontratı 2026'da sona eriyor.

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    Anderson Talisca Suudi basınının gündeminden düşmüyor (lkhalee)Anderson Talisca Suudi basınının gündeminden düşmüyor (lkhalee)

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