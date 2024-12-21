Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

"YENİ ADRESİ FENERBAHÇE" Fabrizio Romano da X hesbabından yaptığı paylaşımda; "Fenerbahçe, Al Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için anlaşmaya yakın. Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmeye hazır olmasıyla birlikte tüm taraflarla detaylar netleştiriliyor. Her şey yolunda giderse, Ocak transfer döneminde Talisca'nın yeni adresi Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE İLE TEHDİT EDİYOR Birleşik Arap Emirlikleri basını ise Taslica'nın Al-Nassr'ı Fenerbahçe forması giymekle tehdit ettiğini öne sürerek artık tarafların anlaştığını ve sadece sağlık kontrollerinin kaldığını belirtti. İki taraf arasında prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğu ve ardından da Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a geleceği iddiaa edildi.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv) HOCASI DÜŞÜNMÜYOR Haberin devamında Anderson Talsica'nın, teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almadığını ve bunun da oyun yapısından kaynaklandığı yazıldı. Defansif oyunu benimsememesinin Ronaldo'nun da varlığı ile çok büyük bir dezavantaja dönüştüğü belirtildi.

Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca (AFP) 86 GOLDE ADI VAR 2021 yılında Riyad temsilcisine transfer olan Talisca, çıktığı 104 karşılaşmada 76 kez ağları sarstı ve 10 da asist yaptı. Toplamda 86 defa tabelanın değişmeyi başardı. Kontratı 2026'da sona eriyor.