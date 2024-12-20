Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanında 1 puan bırakmasının ardından tartışmalı pozisyonlar A Spor ekranlarında yanıt buldu. Mustafa Çulcu, Emre Kargın'ın verdiği kararların rezil ötesi olduğunu ifade ederek maçtaki kararları değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanında 1 puan bırakmasının ardından tartışmalı pozisyonlar A Spor ekranlarında yanıt buldu. Mustafa Çulcu, Emre Kargın'ın verdiği kararların rezil ötesi olduğunu ifade ederek maçtaki kararları değerlendirdi.
Dakika 13 | Emre Akbaba'nın sarı kart gördüğü pozisyon
"Sarı kart olabilir"
Dakika 37 | Çağlar'ın pasına hareketlenen Szymanski, Claro ile girdiği mücadelnin ardından yerde kaldı. Hakem Emre Kargın faul kararı verdi
"Fotoğraf olarak alırsak kırmızı kart diyebilirler. Orada basıyor. Bu ayak kazara gelmiştir. Ya kartsız faul olur. Kart göstermemesini kabul ediyoruz. İç içe girmiş iki oyuncudan dolayı bu hamle var. Pozisyon gereği ayak olraya geliyor.
Dakika 45 | Fred sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Melih Kabasakal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul verdi.
"Burada faulü verirsen sarı kartı çıkarman gerekir. Umut vaat eden bir atak"
Dakika 45+3 | Fenerbahçe'nin golü öncesinde Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında yaşananlar...
"İrfan Can Kahveci'nin yaptığı hareket sarı kart ve fauldür. Sonrasında top kaleciye gitti. Böylelikle ilk faz bitti. Sonra yeni bir aksiyon başladı. Golü iptal edecek bir durum yok. VAR karışamaz. Aksiyonlar farklı."
Dakika 53 | Çağlar Söyüncü'nün topsuz alanda Ruben Vezo'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü
"Dirsek değildir. Kolla itmedir. Topsuz alanda olduğu için sarı kart gerektirir."
Dakika 57 | Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında Fred yerde kaldı.
"Faul"
Dakika 63 | Tadic'in yaptığı ortada topun Eyüpsporlu Melih'in eline çarpması sonrasında penaltı beklendi
"VAR burada uyudu. Parmak da oynuyor. VAR, bunun için var. Net bir penaltıdır. VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu.
Dakika 65 | Caner Erkin, Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi.
"Buna penaltı denirse kimse bir şey demez. Burada penaltı ve sarı kart verilmeli"