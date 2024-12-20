Dakika 45 | Fred sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Melih Kabasakal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul verdi. "Burada faulü verirsen sarı kartı çıkarman gerekir. Umut vaat eden bir atak" Dakika 45 | Melih Fred pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

Dakika 45+3 | Fenerbahçe'nin golü öncesinde Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında yaşananlar... "İrfan Can Kahveci'nin yaptığı hareket sarı kart ve fauldür. Sonrasında top kaleciye gitti. Böylelikle ilk faz bitti. Sonra yeni bir aksiyon başladı. Golü iptal edecek bir durum yok. VAR karışamaz. Aksiyonlar farklı." Dakika 45+3 | Fenerbahçe'nin golü öncesi yaşananlar A spor ekranlarında yorumlandı

Dakika 53 | Çağlar Söyüncü'nün topsuz alanda Ruben Vezo'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü "Dirsek değildir. Kolla itmedir. Topsuz alanda olduğu için sarı kart gerektirir." Dakika 53 | Çağlar Vezo pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

Dakika 57 | Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında Fred yerde kaldı. "Faul" Dakika 57 | Melih Kabasakal Fred pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı