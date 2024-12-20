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"Rezil ötesi kararlar! İki takımın da penaltısı verilmedi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a konuk olduğu 17. hafta mücadelesinde birbirinden kritik pozisyonlar yaşandı. Karşılaşmanın ardından A Spor Yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, öneli anları değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin golü öncesinde faul var mı? VAR devreye girebilir mi? Çulcu ayrıca verilmeyen penaltılardaki kararların doğru olup olmadığını da yorumldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 23:53 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 00:24
Rezil ötesi kararlar! İki takımın da penaltısı verilmedi

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    Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanında 1 puan bırakmasının ardından tartışmalı pozisyonlar A Spor ekranlarında yanıt buldu. Mustafa Çulcu, Emre Kargın'ın verdiği kararların rezil ötesi olduğunu ifade ederek maçtaki kararları değerlendirdi.

    Dakika 13 | Emre Akbaba'nın sarı kart gördüğü pozisyon

    "Sarı kart olabilir"

    Dakika 13 | Emre Akbaba'nın sarı kart gördüğü pozisyon A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 37 | Çağlar'ın pasına hareketlenen Szymanski, Claro ile girdiği mücadelnin ardından yerde kaldı. Hakem Emre Kargın faul kararı verdi

    "Fotoğraf olarak alırsak kırmızı kart diyebilirler. Orada basıyor. Bu ayak kazara gelmiştir. Ya kartsız faul olur. Kart göstermemesini kabul ediyoruz. İç içe girmiş iki oyuncudan dolayı bu hamle var. Pozisyon gereği ayak olraya geliyor.

    Dakika 37 | Szymanski Claro pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 45 | Fred sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Melih Kabasakal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul verdi.

    "Burada faulü verirsen sarı kartı çıkarman gerekir. Umut vaat eden bir atak"

    Dakika 45 | Melih Fred pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 45+3 | Fenerbahçe'nin golü öncesinde Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci arasında yaşananlar...

    "İrfan Can Kahveci'nin yaptığı hareket sarı kart ve fauldür. Sonrasında top kaleciye gitti. Böylelikle ilk faz bitti. Sonra yeni bir aksiyon başladı. Golü iptal edecek bir durum yok. VAR karışamaz. Aksiyonlar farklı."

    Dakika 45+3 | Fenerbahçe'nin golü öncesi yaşananlar A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 53 | Çağlar Söyüncü'nün topsuz alanda Ruben Vezo'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü

    "Dirsek değildir. Kolla itmedir. Topsuz alanda olduğu için sarı kart gerektirir."

    Dakika 53 | Çağlar Vezo pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 57 | Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında Fred yerde kaldı.

    "Faul"

    Dakika 57 | Melih Kabasakal Fred pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 63 | Tadic'in yaptığı ortada topun Eyüpsporlu Melih'in eline çarpması sonrasında penaltı beklendi

    "VAR burada uyudu. Parmak da oynuyor. VAR, bunun için var. Net bir penaltıdır. VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu.

    Dakika 63 | Tadic ve Melih'in pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

    Dakika 65 | Caner Erkin, Osayi-Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi.

    "Buna penaltı denirse kimse bir şey demez. Burada penaltı ve sarı kart verilmeli"

    Dakika 65 | Caner Erkin Osayi pozisyonu A spor ekranlarında yorumlandı

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