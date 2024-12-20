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Mourinho'dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 17. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda ligin dişli ekiplerinden Eyüpspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak Galatasaray'ı takibi sürdürmek. Arda Turan'ın öğrencileri ise dev rakibini puansız göndermenin peşinde. Zorlu maç öncesi ilk 11'ler de belirlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 11:31
Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

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    Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında bugün İkas Eyüpspor'la karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    MAĞLUP EDEMEDİĞİ BİR RAKİBİ YOK

    Eyüpspor, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76'ncı takım olacak. Sarı-lacivertlilerin bugüne kadar en üst ligde mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    TEK PUAN KAYBI GÖZTEPE'DE

    Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 18 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (15G 3B), son 13 karşılaşmadaki tek puan kaybını bu sezon Göztepe deplasmanında yaşadı (2-2).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    EN AZ PUAN TOPLAYAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

    Bu sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en az puan toplayan iki takımdan biri (2; İstanbul Başakşehir ile birlikte), dört karşılaşmaya da deplasmanda çıkan Eyüpspor (2B 2M).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    EN SON 2020'DE

    İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek puan kaybını son karşılaşmadaki Beşiktaş mağlubiyetinde yaşayan Fenerbahçe'nin (8G 1M), hemşehrilerine yaptığı üst üste iki ziyaretten puansız ayrıldığı son dönem Haziran-Temmuz 2020'de Tahir Karapınar yönetiminde geldi.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    ÜST ÜSTE İKİ YENİLGİ YOK

    Süper Lig'de çıktığı son maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Eyüpspor, Arda Turan'ın göreve geldiği 16 Nisan 2023'ten bu yana üst üste iki lig karşılaşmasından puansız ayrılmadı (61 maç).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    2021'DEN BERİ HİÇ YAŞAMADI

    Süper Lig deplasmanlarındaki 26 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona eren Fenerbahçe, Ekim 2021'den bu yana üst üste iki dış saha karşılaşmasından puansız ayrılmıyor.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    KAFA GOLÜ YEMEYEN TEK TAKIM

    Bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım Eyüpspor. Fenerbahçe'nin ise deplasmanda attığı 22 golün sadece biri bu şekilde geldi (Youssef En-Nesyri vs Göztepe).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    THIAM ATINCA KAYBETMİYOR

    Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de en golcü oyuncusu olan Mame Thiam'ın (8) gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi (4G 2B).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    5 GOLÜN 4'Ü KAFAYLA

    Bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün dördünü kafayla kaydeden Youssef En-Nesyri, lige yeni yükselen iki takımın da filelerini bu şekilde havalandırdı (vs Bodrum FK & Göztepe).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    YABANCI HOCALARA KARŞI ARDA TURAN

    Arda Turan yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı (3-0 vs Thomas Reis; Samsunspor & 1-0 vs Göztepe; Stanimir Stoilov).

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

    MUHTEMEL 11'LER

    Eyüpspor: Berke (Birkan), Dubois, Vezo, Claro, Caner, Melih, Dorukhan, Halil, Emre, Ahmet, Thiam.

    Fenerbahçe: İrfan (Ertuğrul), Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan, Szymanski, Maximin, Nesyri.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

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