Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi

EN AZ PUAN TOPLAYAN İKİ TAKIMDAN BİRİ



Bu sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en az puan toplayan iki takımdan biri (2; İstanbul Başakşehir ile birlikte), dört karşılaşmaya da deplasmanda çıkan Eyüpspor (2B 2M).

EN SON 2020'DE



İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçındaki tek puan kaybını son karşılaşmadaki Beşiktaş mağlubiyetinde yaşayan Fenerbahçe'nin (8G 1M), hemşehrilerine yaptığı üst üste iki ziyaretten puansız ayrıldığı son dönem Haziran-Temmuz 2020'de Tahir Karapınar yönetiminde geldi.

ÜST ÜSTE İKİ YENİLGİ YOK Süper Lig'de çıktığı son maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Eyüpspor, Arda Turan'ın göreve geldiği 16 Nisan 2023'ten bu yana üst üste iki lig karşılaşmasından puansız ayrılmadı (61 maç).

2021'DEN BERİ HİÇ YAŞAMADI



Süper Lig deplasmanlarındaki 26 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona eren Fenerbahçe, Ekim 2021'den bu yana üst üste iki dış saha karşılaşmasından puansız ayrılmıyor.