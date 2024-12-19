Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan derbi ile birlikte Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olay sonrasında cezalar açıklandı. PFDK , sarı kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk 'e 75 bin lira para cezası verdi. Ousseynou Ba ise 3 maçla cezalandırıldı.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ardından Metin Öztürk'e ceza verildi (AA)

İşte açıklamanın tamamı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.12.2024 tarih ve 28 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KAPALI KALE ARKASI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- SİPAY BODRUM FK'nın, 13.12.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR'ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,