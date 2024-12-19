Serdal Adalı (AA) "SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞ DEDİ" Hüseyin Yücel: "O gün, Onur Göçmez istifa ediyordu. Sayın başkan benden rica etti, kendisi de aradı. Temiz bir sayfa açacağımızı söyledi. Brad olmayacak dedim. Mantıklı bir şekilde yöneteceğiz dedim ve istifadan geri çağırdık. Azad - Abat konusuna gelelim. Maccabi maçından sonra, Kaan Bey ve başkana telefon açtım. "Yarın sakın istifa etmeyi dahi aklınızdan geçirmeyin, istifa edilecek bir ortam yok, aksiyon almamız gerekiyor. Hocayı göndereceğiz. Sergen Hoca ile görüşelim" dedim. Başkan bana direkt talimat verdi ve Sergen Hoca ile görüş dedi. Bu işi bir şekilde çözelim dedi. Ertesi gün ne olduğunu bilmiyorum." "ÖYLE BİR HAVASI YOKTU" Serdal Adalı: "Hasan Arat'ın bugüne kadar istifa etmemesi de çok enteresan. Başkan istifa etmeden bir gün önce de konuştum. Divan başkanlığına gittim. Çok detayını bilmiyorum. İstifaya çok şaşırdım. Öyle bir havası da yoktu." Hüseyin Yücel: "Ben dahil 14 yönetim kurulu üyesi var. Neden o gün istifa ettiğini biliyorsa lütfen bağlansın ve anlatsın." "İYİ ŞEYLER HÜSEYİN BEY'İN KÖTÜ ŞEYLER HASAN BEY'İN" Serdal Adalı: "Görüştüğünüz belli. İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeyler Hasan Bey'in. Bana göre öyle bir şey yok." Hüseyin Yücel: "Hiç öyle bir şey söylemedim." YSK BAŞKANI ZİYARETİ TARTIŞMASI Hüseyin Yücel: "YSK başkanını ziyaret etmişssiniz. Ne alaka, biz siyasi parti değiliz. Biz belediye seçimine girmiyoruz ki." Serdal Adalı: "Çok kötü bir yerden bağladın. Sana da tavsiyem, Ankara'ya gittiğinde ziyaret et. Çok iyi bir Beşiktaşlı" "KAYYUM LAFUNU KULLANMAYIN" Serdal Adalı'nın "İyi şeyleri Hüseyin Bey yaptı, kötü şeyleri Hasan Bey yaptı." sözleri Hüseyin Yücel: "Öyle bir söylememim olmadı. Adana Demirspor maçından sonra en önce hesabı verecek kişi benim dedim. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Kaçsam, o kadar rahat ortadan toz olurdum ki... Giderdim ve kulüp, kayyuma giderdi." Serdal Adalı: "Lütfen bu lafı kullanmayın! Beşiktaş tarihinin hiçbir döneminde... Kesinlikle... Kayyumu yakıştıramıyorum hiç ya!" "ALTI AYI ÖZELLİKLE GEÇİRDİNİZ" Serdal Adalı: "İki gün önce bu sıkıntıları söyleseniz, aynı gün Hasan Bey de istifa ederken, seçim kararı alırdınız. Şu anda bu sıkıntılar yaşanmazdı. Altı ayı özellikle geçirdiniz." Hüseyin Yücel: "Biz ne yaptık?" "PARA MEVZUSU KONUŞTUK" Serdal Adalı: "Gayet güzel karşıladı beni. Resmen adaylığımı açıklamamıştım daha. Adayım dememiştim. Resmi olarak açıklama yoktu. Girdik, gayet güzel karşıladı Hüseyin başkanımız kulüpte. İlk sorduğum, "Nasıl oldu?" Hüseyin Bey, "Oldu" dedi. "Nasıl müsaade ettiniz, neden bıraktı Hasan Bey?" bunları konuştuk. Bunlardan sonra, "Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak?" dedi. Ben, "Kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok" dedim. Şakalaştık da. Ben bu camiada, sokaktan geçen birisi değilim. 10 senedir her yönetimi takip eden, içinde olduğum dönem var. "10 milyon euro'yu hibe edeceksin" dedim. Onunla şakalaştık. "Tamam" dedi. "600 Bin var" dedi, onun ödemesini sordu. "Sermaye artışı yaptıktan sonra paramı alma planı yaptım" dedi. Seçilirsem, sermaye artışı yaparım ama tamamı için söz veremem dedim. O konuyu da öyle kapattık." "ŞOVA GEREK YOK DEDİM" Serdal Adalı: "İstersen gel dedim. Daha sadece, daha Beşiktaş'a yakışan hareketler, şova gerek yok dedim. Hüseyin kardeşim onu da yanlış anladı O şekilde ayrıldık. "Bana yardımcı olur musun?" dedi. Ondan sonra aramızda başka bir konuşmayla gülüştük." İKİNCİ BAŞKANLIK TEKLİFİ Hüseyin Yücel: "Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Serdal Adalı burada sürekli bir algı peşinde! Diğer taraftan ikinci başkanlık teklifinde bulundu. Onun söylemine karşılık olarak, "Ya olur mu, o zaman sen gel ikinci başkanım" ol dedim. O da güldü, "Olur mu böyle şey?" dedi, sonra ayrıldık." "10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLAYACAĞIM" Hüseyin Yücel: "Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor. 1+1 her zaman 2 etmiyor. Burada da olmayacağından eminim. Ben kaybedersem, destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım." Serdal Adalı: "Zaten bağışlama sözün var." "13 MİLYON EURO VERDİM" Serdal Adalı: "Verdin mi 10 milyon euro?" Hüseyin Yücel: "Verdim, 13 milyon euro verdim. Soruyorsunuz, cevap veriyorum."

Serdal Adalı (İHA) "50 MİLYON EURO'YU BULDUNUZ MU?" Serdal Adalı: "Zaten vereceğim, hibe edeceğim dedi." Hüseyin Yücel: "Geldiğimiz noktada kulübün dönebilmesiyle ilgili 35 yakın rakamlar... Para konuşmayalım." Serdal Adalı: "Konuşmayalım, konuşacaksam başka söyleyeceklerim olacak." Serdal Adalı: "Sana bir teklifim var. 600 milyon lira yollayayım bankaya, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin, edeceksin. Geriye kalan alacağını da nasıl istiyorsan vereceğim sana, kapatalım." Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro. Nasıl bulacağını bu parayı tekrar sorayım." Serdal Adalı: "Kimsin sen ya bunu bana nasıl soracaksın ya? Hayırdır? Ben sana paranı veriyorum. Bir daha yanyana gelmeyelim. Bu nasıl bir tavırdır?" Hüseyin Yücel: "Biz yanyana değiliz zaten." "KASA KOLAYLIĞI SAĞLADIM" Serdal Adalı: "Bu para işlerini bitirelim. Her gittikleri yerde, 35 milyon euro kasa kolaylığı sağladım, Halk Bankası'ndan kredi kullandım, ben yarın 600'ü yollayayım, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin zaten. Hangi şekilde kullanırsan kullan, şu para işlerini bitirelim." "BİR SENEDE OLDU" Serdal Adalı: "Hüseyin Bey'e yakıştıramıyorum. İstersen gel, mayıs ayında birlikte çalışalım. Şu içinde olduğumuz durumda, bu yönetimde, camiadan bana da geliyor, "Hüseyin Bey ile çalış" söylemleri ama bir senede ne oldu, niye açıklama yaptı Samet Hoca." "YAPTIKLARIMI BAŞKAN BİLE BİLMİYORDU" Hüseyin Yücel: "Çıkıyorum televizyonlara, soruyorlar. Ben bugüne kadar, bu seçim sürecine girene kadar benim yaptıklarımı bilen var mıydı, başkan bile bilmiyordu. Kaan vasıtasıyla talepte bulunuyordu." Serdal Adalı: "Nasıl bir yönetim kuruluydu, kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor." "KİMSEYLE KONUŞMADIM" Hüseyin Yücel: "Kimse ne olduğunu bilmiyordu, bunları kimseyle konuşmadım, hava atmadım. Sadece saymanımız Kaan Bey olduğundan, onunla bu süreci yönettik. Kimsenin kimseden haberi yok diyorsunuz, savcılığa vereceğini söylüyorsunuz." Serdal Adalı: "En ufak bir şey bulayım, vereceğim."

Hüseyin Yücel (İHA) "DİVANI NEDEN İPTAL ETTİNİZ?" Serdal Adalı: "Şu andaki açıkladığınız bilanço zamanına kadar, bu yaptığınız transferlerin bir tanesi hesapta yok. Divan kurulunu neden iptal ettiniz?" Hüseyin Yücel: "Onu Divan Kurulu'na sormanız lazım." "POZİTİF YANIT VERDİM" Serdal Adalı: "Divan Kurulu yapsaydınız, kendinizi savunsaydınız. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın en önemli kurumlarından biri. Hüseyin Yücel: "Ortalık yangın yeri. 29'da seçim var. 27'de Divan Kurulu... Divan Kurulu için ben pozitif cevap verdim." Serdal Adalı: "Tevfik Bey, hiç öyle bir şey söylemedi." "DİVANIN YAPILMASINI İSTEDİM" Hüseyin Yücel: "Divan başkanı ile en son iki gün önce buluştuk. Orada bile bu konuyu tartıştık. Seçime kadar divan kurulunu yapabilir miyiz? Ben yine olumlu bir şekilde divanın yapılması için tavır koydum." Hüseyin Yücel: "Madem ben bu kadar tu kakayım neden ikinci başkanlığa beni çağırıyorsunuz?" Serdal Adalı: "Şu transfer, "Ben yapmadım, şu ödeme, "Ben bilmiyorum." Sahip çıktığın 3 transfer var. İkinci başkanın "Haberim yok" diyebileceği abes bir durum. Tüzük gereği, her transferde imzanız var." Hüseyin Bey: "Ben sorumluluktan kaçmıyorum, inkar etmiyorum." THIERRY HENRY HİKAYESİ Hüseyin Yücel: "Hocayla görüştürdüler beni. FaceTime yaptık Gio ile. Hoca son derece oyuncuyu istediğini söyledi. Ben kanatla ilgisi olmadığını söyledim. Thierry Henry hikayesi. Akabinde başkanla görüştük, "Hoca çok istiyor, böyle olacaksa alalım" dedi. Sonuçta başkanımız, son kararı o verir. Haberim yoktu değil, tabii ki haberim vardı." "100 MİLYON EURO ZARAR VAR" Serdal Adalı: "Ben de ikinci başkanlık yaptım. Parayı ben veriyorum, kararı başkası veriyor. İlk gün de söyledim, "Nasıl müsaade ettiniz buna?" Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon euro'luk bir zararı var kulübün." Hüseyin Yücel: "Ben de yok diyorum!" "HESAP YANLIŞ" Serdal Adalı: "40 milyon euro bonservisler, 35 milyon euro geçen sene ile bu sene arasındaki maaş farkı. Geçen sene 3.5 milyon euro ödeniyormuş, bu sene 7. Etti mi size 75 milyon euro" Hüseyin Yücel: "Yanlış o hesap. Birini netten, birini brütten almışsınız. Elma ile elmayı karşılaştırmıyorsunuz şu anda." İLLEGALLİK ÇIKIŞI Hüseyin Yücel: "Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon euro, bu sene 58 milyon euro. Bu 58 milyonun 11'i giden oyuncuların maaşları. Net olarak, 9 milyon euro'luk bir artış var nette. CEO'nuzdan aldım." Serdal Adalı: "Ben de oradan aldım, başka yerden değil". Hüseyin Yücel: "Bu illegal bir şey." Serdal Adalı: "Ben de bu kulüpte Ahmet, Mehmet değilim!"

Serdal Adalı (İHA) "ADALI 3.5 SENE DEVAM ETMELİ" Hüseyin Yücel: "Kaybedersem, mayısta yeniden aday olmayacağım. Serdal Adalı seçilirse, 5-6 ay tanımak etik değil. Seçildiği takdirde 3.5 sene devam etmesini uygun görüyorum." Serdal Adalı: "Ben kaybedersem diye düşünmedim. Gerek olursa ben yine Beşiktaş'ın yanında olurum. Takdir genel kurulun ama hiç öyle kaybederim diye düşünmedim." "SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM" Hüseyin Yücel: "Sergen Hoca ile görüştüm. Başkanın istifasından önce görüştüm. Gayet pozitif bir iklim vardı. Başkanın istifası, Samet Hoca'nın açıklamaları, "Bu ortamda gelmem, başarılı olmam mümkün değil" dedi. Sonuçta Beşiktaş camiası, Ahmet, Mehmet'ten, Sergen'den daha önemli bir yerdedir. Sergen Hoca kabul eder, etmez, onu hiçbir şekilde seçim malzemesi yapmıyorum. Sene başında da Sergen Hoca ile çalışmak istemiştim, yönetim kurulundan geçiremedim. Ben görüştüğüm zaman başkan istifa etmemişti daha." "KISMET OLURSA GÖRÜŞECEĞİM" Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ile konuştuk. Kısmet olursa da bugün görüşeceğim. Benim aklımdaki plan, 6 aylık önümüzdeki dönem var. Önümüzdeki senenin takımını planlamak, moda tabiriyle, kadro mühendisliğini yapmak için. Bugünden Sergen Hoca ile masaya oturacağım. İster kulüpte, ister evinde çalışır, ister Ümraniye'de çalışır. Önümüzdeki 6 ay boyunca, gelecek sezonun planlamasını yapmasını istiyorum. Bu camiada Sergen Hoca gibi bir hocamız var. Ben onu ilk başta söyledim. Mayısa kadar Serdar Hoca ile devam edeceğim. Ama bu arada önümüzdeki sene Sergen Hoca ile... Dün ben telefonda konuştum. "Ne demek, ben Beşiktaş'ta 3 sene fırsat bulmuşum çalışmam mı?" dedi. Hiç itirazı yoktu buna." "BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAMIZ LAZIM" Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği'nden kesinlikle çıkmamız lazım. En büyük problem o şu an. 45-50 milyon dolar seviyesinde her yıl faiz ödeniyor." "KUMAR OYNAMAKTIR" Hüseyin Yücel: "Şu anda TL borcundan dövize dönmek resmen kumar oynamaktır. Ben bundan bahsetmiyorum. 11 aydır buradayım, 11 ay önce faizler kaçtı?" Serdal Adalı: "50 olacağı belliydi. Geçtiğimiz seneden bahsediyorum ben." "ADALI İŞİ SULANDIRIYOR" Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği ile ilgili, diğer televizyon programlarında da söyledim. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Faizi de yönetim kurulundan karşılanacak bir yapı kuracacağız. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon euro isteyecekmiş diyor. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro isteyeceğim. Eski başkanlarla da görüştüm, 5-6 kişiden direkt söz aldım bununla ilgili. Borç verecekler. Akıllarda şu soru işareti olacaktır, "Geri alamayız" diye. Bu rakamın kefaleti ben olacağım. Bu kulüp, bunu ödemeye muktedirdir." "ÇOK ROMANTİK GELİYOR" Serdal Adalı: "Bizim çözüm önerimiz, sayıları yanlış söylemiş olabilirim. Bana çok romantik geliyor bu. Geçen yıldan beri çalıştığımız bir gayrimenkul projemiz var. Tekrar projenin üzerinden geçtik. Sorunlu parseller vardı, bazı mal sahipleri değişmiş. Projenin büyümesi açısından dan toplamda 600-605 dönüme gelen bir projemiz var. Ben seçimi kaybettiğimde üzülmedim mi, üzüldüm ama bu projeyi yapmaya fırsat bulamadığım için 10 kat üzüldüm."