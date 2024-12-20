SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

"Kariyerimde ilk defa görüyorum!" Jose Mourinho'dan beraberlik sözleri

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler, bu skorla zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Felaket bir maçtı" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 22:39
Kariyerimde ilk defa görüyorum! Jose Mourinho’dan beraberlik sözleri

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı ifadeler kullandı.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

    "Felaket bir maçtı. Ne kadar oynadı maç bilmiyorum. Kaç defa oyuncular yerde yattı? Oyunun kalitesi çok düşük. Çok fazla hata vardı. Maçtan sorumlu değilim ama takımımdan sorumluyum. Çok fazla teknik hata yapıldı. Build-up'larda çok hata yaptık. Yaratıcılıkta iyi değildik. Büyük şans yaratamadık. Bazı topları kaybettik ve rakibe kontratak verdik. Kötü performans sergiledik. Bireysel anlamda çok hata yaptık. İkinci yarı çok daha iyyidik, kenarları kullandık. Bizim adımıza zayıf bir performanstı."

    Şimdi araya giriyoruz ama durumumuzdan dolayı memnun değilim. Oyuncular için de nasıl olup olmayacğaı onlara bağlı. Aslında bu iznin olmamasını isterdim. Dinlenebilmek için önemli. Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncuların daha fazlasını vermesi gerekiyor. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Tıpkı devre arasında içeride olan olaylar gibi..."

    Mourinhodan special çalım! Fenerbahçe transferde bombayı patlatabilirMourinhodan special çalım! Fenerbahçe transferde bombayı patlatabilir
    Mourinho'dan special çalım! Fenerbahçe transferde bombayı patlatabilir