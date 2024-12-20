Arda Turan kırmızı kart gördü! Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gergin anlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada ev sahibi ekip Ahmed Kutucu'nun golü ile öne geçti.
İlk yarı sona ererken Youssef En-Nesyri ile skoru dengeleyen Fenerbahçe, soyunma odasına moralli girdi. Ancak gol sonrasında Arda Turan kırmızı kart gördü.
Genç teknik direktör, şiddetli itirazı sonrasında oyundan atıldı.
Arda Turan (AA)
Eyüpspor'un itiraz ettiği pozisyon (Bein Sports'tan alınmıştır)
Arda Turan ve Eyüpsporlu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu. Caner de sarı kart gördü.
Eyüpspor ve Fenerbahçeli futbolcular tartıştı (Bein Sports'tan alınmıştır)
DEVRE ARASI TARTIŞMA
Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.