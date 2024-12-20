Arda Turan kırmızı kart gördü! Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gergin anlar

Arda Turan ve Eyüpspor lu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu. Caner de sarı kart gördü.

Eyüpspor ve Fenerbahçeli futbolcular tartıştı (Bein Sports'tan alınmıştır)

DEVRE ARASI TARTIŞMA



Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.