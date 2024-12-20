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Manchester City'ye bir kötü haber daha!

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Ruben Dias'ın kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Guardiola, "Manchester United maçının 75. dakikasında bir ağrı hissetti, sahada kalmak istedi ama şimdi sakatlandı." dedi.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:29 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:29
Manchester City’ye bir kötü haber daha!

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    Manchester City'ye savunma oyuncusu Ruben Dias'tan kötü haber geldi.

    İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Dias'ın kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Guardiola, "Manchester United maçının 75. dakikasında bir ağrı hissetti, sahada kalmak istedi ama şimdi sakatlandı." dedi.

    Guardiola, Portekizli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    Manchester City'de bu sezon daha önce de alt baldır sakatlığı yaşayan Ruben Dias, 32 gün formasından uzak kalmış ve 7 maç kaçırmıştı.

    27 yaşındaki stoper, bu sezon Manchester City'de 19 maçta sahaya çıktı.

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