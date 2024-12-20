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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararı! Satılacak

Daha önce Başkan Hasan Arat döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'nın yaptığı ve reddedilen 15 milyon Euro'luk teklifin pişmanlığı yaşanıyor. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel, o dönemde Semih'in ayrılığı için olumlu görüş verdiğini ancak reddedildiği ifade etmişti. Seçimi kazanması durumunda bu kez benzer bir teklifi kabul edeceğini belirten Yücel, bambaşka bir takım yaratmanın planlarını yapıyor.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:06
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Satılacak

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    Beşiktaş'ta henüz 19 yaşında olmasın karşın forma giymesi de giymemesi de farklı tartışmalara yol açan Semih Kılıçsoy'un takımdan gidişine bu kez izin çıkacak.

    Daha önce Başkan Hasan Arat döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'nın yaptığı ve reddedilen 15 milyon Euro'luk teklifin pişmanlığı yaşanıyor. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel, o dönemde Semih'in ayrılığı için olumlu görüş verdiğini ancak reddedildiği ifade etmişti. Seçimi kazanması durumunda bu kez benzer bir teklifi kabul edeceğini belirten Yücel, bambaşka bir takım yaratmanın planlarını yapıyor. Takımdan çok sayıda ismin de gönderilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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