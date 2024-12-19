Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!

Okan Buruk (AA) "KAYSERİSPOR'UN DURUMU YANILTMASIN" 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), yeni yıl etkinliğinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transfer hakkında konuştu. Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasıyla ilgili olarak; "Rekorlar kırmak yerine kazanmayı düşünüyoruz kazanarak devam etmek istiyoruz. Kayserispor'un bulunduğu yer kimseyi yanıltmasın. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Hava durumu olarak ve saha olarak iyi bir zemin bekliyorum. Ara öncesi yine kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk (AA) SAKATLIK AÇIKLAMASI Takımın sakatları ile ilgili de konuşan Buruk; "Salı günü Osimhen, Sanchez ve Jakobs'a özel bir çalışma yaptırdık. Bugün antrenmanın tamamına katıldılar. Kayseri'ye tam kadro olarak gideceğiz. Sadece sakatlığı olan Icardi ve cezası olan Sallai bizimle olmayacak." dedi.