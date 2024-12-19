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Galatasaray'dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 yenerek zirvedeki farkı korumayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kımrızılılar kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken gündeme gelen son yıldız Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli yıldız ile ilgili olarak Okan Buruk'tan açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:58 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:58
Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!

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    Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, yaz aylarındaki takviyelere yenilerini ekleyerek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Her geçen gün listesini daha da genişleten Aslan'ın gündemine Paulo Dybala geldi. Sezon başında da ilgilenilen yıldız futbolcu için Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

    Paulo Dybala (EPA)Paulo Dybala (EPA)

    Hücum gücünü artırabilmek için birçok formül üzerinde çalışan Galatasaray'da transfer mesaisi bir hayli yoğun. Hakim Ziyech ve Yusuf Demir ile yollarını ayrımayı planlayan yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda yol haritasını belirliyor ve görüşmeler gerçekleştiriliyor. Listeye dahil olan son isim Paulo Dybala olmuştu.

    Paulo Dybala'nın kontratı sezon sonunda bitiyor (AFP)Paulo Dybala'nın kontratı sezon sonunda bitiyor (AFP)

    Son 2 sezondur dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz aylarındaki gibi yine önemli yıldızlarla sözleşme imzalamayı planlayan Cimbom, Arjantinli futbolcuyu İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.

    Bu sezon 18 maçta 2 gol atan ve 1 de asit yapan tangocunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bile Cimbom, olası rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    "KAYSERİSPOR'UN DURUMU YANILTMASIN"

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), yeni yıl etkinliğinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transfer hakkında konuştu.

    Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasıyla ilgili olarak; "Rekorlar kırmak yerine kazanmayı düşünüyoruz kazanarak devam etmek istiyoruz. Kayserispor'un bulunduğu yer kimseyi yanıltmasın. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Hava durumu olarak ve saha olarak iyi bir zemin bekliyorum. Ara öncesi yine kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    SAKATLIK AÇIKLAMASI

    Takımın sakatları ile ilgili de konuşan Buruk; "Salı günü Osimhen, Sanchez ve Jakobs'a özel bir çalışma yaptırdık. Bugün antrenmanın tamamına katıldılar. Kayseri'ye tam kadro olarak gideceğiz. Sadece sakatlığı olan Icardi ve cezası olan Sallai bizimle olmayacak." dedi.

    Paulo Dybala (EPA)Paulo Dybala (EPA)

    DYBALA SORUSUNA YANIT

    Son günlerde gündemden düşmeyen Paulo Dybala için sorulan soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı; "Transfer dinamik. Bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal. İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Ocak 13'te açılacak transfer, süre var." ifadelerini kullandı.

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