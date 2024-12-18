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Beşiktaş'ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'a da yenilen siyah beyazlılarda, futbolcuların devre arasında birbirine girdiği öğrenildi. Kartal'da bir yabancı futbolcunun o esnada malzemeciden isteği de olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:32
Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

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    Adana Demir deplasmanındaki mağlubiyet Beşiktaş'taki krizi daha da derinleştirdi.

    Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncuların gruplaşması vardı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi.

    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

    Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti. Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu.

    Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.

    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

    "BÖYLE DAVRANACAKSANIZ NE İŞİNİZ VAR BURDA"

    Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi.

    Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.

    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

    KAHVE İSTEDİ KÜFÜRLEŞMELER OLDU

    Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı.

    Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.

    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

    HEDEFTEKİ İSİMLER: MASUAKU VE MUSRATI

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; taraftarların tribüne çağırıp ikinci yarı öncesi destek vermesinin ardından hızla soyunma odasına giden kaleci Mert'in hedefinde yenilen gollerde hatalı olan Arthur Masuaku ile Al Musrati vardı.

    Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

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