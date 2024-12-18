Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

KAHVE İSTEDİ KÜFÜRLEŞMELER OLDU
Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı.
Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
HEDEFTEKİ İSİMLER: MASUAKU VE MUSRATI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; taraftarların tribüne çağırıp ikinci yarı öncesi destek vermesinin ardından hızla soyunma odasına giden kaleci Mert'in hedefinde yenilen gollerde hatalı olan Arthur Masuaku ile Al Musrati vardı.