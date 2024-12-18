Beşiktaş’ta kavga var! Soyunma odasında şok istek

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Adana Demir deplasmanındaki mağlubiyet Beşiktaş'taki krizi daha da derinleştirdi.



Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncuların gruplaşması vardı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi.

Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti. Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu.



Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.