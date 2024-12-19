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Vitor Pereira Avrupa'ya geri döndü! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın başına geçti ve Avrupa'ya geri döndü. Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'dan ayrılarak İngiliz kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:48 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:48
Vitor Pereira Avrupa’ya geri döndü! İşte yeni takımı

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    Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Wolverhampton, menajer Gary O'Neil ile yollarını ayırdı. O'Neil yönetiminde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve ligde 19. sıraya gerileyen Wolves, Pereira'nın serbest kalma bedelini ödeyerek deneyimli teknik direktörü takımın başına getirdi.

    Vitor Pereira Fenerbahçe'de görev yapmıştı (AA)Vitor Pereira Fenerbahçe'de görev yapmıştı (AA)

    AVRUPA'DA BAŞARILAR YAKALADI

    Vitor Pereira, Porto ile iki Primeira Liga şampiyonluğu ve Olympiakos ile bir Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, Çin'de Shanghai SIPG ile lig şampiyonluğu yaşayarak Çin'de de başarı elde etti.

    Wolverhampton Vitor Pereira'yı bu görselle duyurdu (Wolverhampton resmi sitesi)Wolverhampton Vitor Pereira'yı bu görselle duyurdu (Wolverhampton resmi sitesi)

    İLK MAÇI LEICESTER DEPLASMANINDA

    Portekizli çalıştırıcının tazminatı olan bonservisinin ödenmesiyle birlikte Wolverhampton'da yeni bir dönem başladı. Turuncu siyahlı ekip yeni hocasıyla ilk maçında deplasmanda Leicester City'e konuk olacak.