Vitor Pereira Avrupa’ya geri döndü! İşte yeni takımı

Premier Lig 'de kötü sonuçlar alan Wolverhampton, menajer Gary O'Neil ile yollarını ayırdı. O'Neil yönetiminde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve ligde 19. sıraya gerileyen Wolves , Pereira'nın serbest kalma bedelini ödeyerek deneyimli teknik direktörü takımın başına getirdi.

Vitor Pereira Fenerbahçe'de görev yapmıştı (AA)

AVRUPA'DA BAŞARILAR YAKALADI

Vitor Pereira, Porto ile iki Primeira Liga şampiyonluğu ve Olympiakos ile bir Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, Çin'de Shanghai SIPG ile lig şampiyonluğu yaşayarak Çin'de de başarı elde etti.