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Hatay kendini yaktı! Hatayspor İskenderunspor'a 1-0 yenildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşan Hatayspor, sahadan 1-0 yenik ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Bordo beyazlıların golünü Görkem Sağlam kendi kalesine attı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:16
Hatay kendini yaktı! Hatayspor İskenderunspor’a 1-0 yenildi

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    Birbirinden güçlü takımların sahne aldığı ve rakiplerini yenebilmek adına mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürdü. Hatayspor deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

    GOL

    İskenderunspor 1-0 Hatayspor

    Hatayspor elenme şoku yaşadıHatayspor elenme şoku yaşadı

    Mücadele, Görkem Sağlam'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 sona erdi. Bu sonuçla İskenderunspor adını gruplara yazdırmayı başarırken bordo beyazlılar kupadan eleme üzüntüsü yaşadı.