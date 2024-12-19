Hatay kendini yaktı! Hatayspor İskenderunspor’a 1-0 yenildi

Birbirinden güçlü takımların sahne aldığı ve rakiplerini yenebilmek adına mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürdü. Hatayspor deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.
GOL
Birbirinden güçlü takımların sahne aldığı ve rakiplerini yenebilmek adına mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürdü. Hatayspor deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.
GOL
Mücadele, Görkem Sağlam'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 sona erdi. Bu sonuçla İskenderunspor adını gruplara yazdırmayı başarırken bordo beyazlılar kupadan eleme üzüntüsü yaşadı.