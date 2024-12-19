SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol maçı ertelendi

THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Fransa ekibi Paris Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Mücadele ile ilgili olarak sarı lacivetli ekipten açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:57
Fenerbahçe Beko’nun Paris Basketbol maçı ertelendi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, maçın ertelenmesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!
    Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Detaylar ortaya çıktı: Hurdacıda para çok olur
    TSYD’den kayyum açıklaması: Oğuz Tongsir’in yerine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı | Tongsir’in skandalları bitmedi
    Kahire’de D-8 zirvesi! Sisi ve liderler Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı
    Putin’den flaş açıklama: İran yanlısı savaşçıları Tahran’a Rusya mı kaçırdı?
    ABD’li eski diplomat Biden yönetimini topa tuttu: Gazze politikamız yok İsrail ne derse o
    MSB’den İsrail’in Suriye’deki işgal girişimine tepki ABD’ye PKK/SDG uyarısı: Söz konus değil! | Fırat’ın doğusuna operasyon olacak mı?
    Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu