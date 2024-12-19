10 gollü turun galibi Çorum! 24Erzincanspor Çorum FK 4-6 MAÇ SONUCU

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam etti. Çorum FK, 4-0 öne geçtiği 24Erzincanspor mücadelesinde sahadan 6-4 galip ayrıldı ve gruplara yükselen taraf oldu.
Atakan Akkaynak (AA)
GOLLER
24ERZİNCANSPOR: 0-1 :ÇORUM FK: AHMETHAN KÖSE
24ERZİNCANSPOR: 0-2 :ÇORUM FK: EREN KARADAĞ
24ERZİNCANSPOR: 0-1 :ÇORUM FK: AHMETHAN KÖSE
24ERZİNCANSPOR: 0-4 :ÇORUM FK: MUSTAFA ERHAN YALÇINKAYA
24ERZİNCANSPOR: 1-4 :ÇORUM FK: YASİN DÜLGER
24ERZİNCANSPOR: 2-4 :ÇORUM FK: YASİN DÜLGER
24ERZİNCANSPOR: 3-4 :ÇORUM FK: ŞAMİL BAŞARAN
24ERZİNCANSPOR: 3-5 :ÇORUM FK: SUAT KAYA
24ERZİNCANSPOR: 4-5 :ÇORUM FK: SALİH EMİN SEBETCİ
24ERZİNCANSPOR: 4-6 :ÇORUM FK: EREN KARADAĞ