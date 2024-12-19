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10 gollü turun galibi Çorum! 24Erzincanspor Çorum FK 4-6 MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 24Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmada konuk takım 4-0 öne geçse de ev sahibi ekip 4-3'ü buldu. 3 golün daha atıldığı mücadelede kırmızı siyahlı ekip sahadan 6-4'lük galibiyetle ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 02:01
10 gollü turun galibi Çorum! 24Erzincanspor Çorum FK 4-6 MAÇ SONUCU

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    Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam etti. Çorum FK, 4-0 öne geçtiği 24Erzincanspor mücadelesinde sahadan 6-4 galip ayrıldı ve gruplara yükselen taraf oldu.

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    GOLLER

    24ERZİNCANSPOR: 0-1 :ÇORUM FK: AHMETHAN KÖSE

    Erzincanspor 0-1 Çorumspor | Gol: Ahmethan Köse

    24ERZİNCANSPOR: 0-2 :ÇORUM FK: EREN KARADAĞ

    GOL: Erzincanspor 0-2 Çorumspor

    24ERZİNCANSPOR: 0-1 :ÇORUM FK: AHMETHAN KÖSE

    Gol: 24 Erzincanspor 0-3 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 0-4 :ÇORUM FK: MUSTAFA ERHAN YALÇINKAYA

    Gol: 24 Erzincanspor 0-4 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 1-4 :ÇORUM FK: YASİN DÜLGER

    Gol: 24 Erzincanspor 1-4 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 2-4 :ÇORUM FK: YASİN DÜLGER

    Gol: 24 Erzincanspor 2-4 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 3-4 :ÇORUM FK: ŞAMİL BAŞARAN

    24ERZİNCANSPOR: 3-5 :ÇORUM FK: SUAT KAYA

    Gol: 24 Erzincanspor 3-5 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 4-5 :ÇORUM FK: SALİH EMİN SEBETCİ

    Gol: 24 Erzincanspor 4-5 Çorum FK

    24ERZİNCANSPOR: 4-6 :ÇORUM FK: EREN KARADAĞ

    Gol: 24 Erzincanspor 4-6 Çorum FK