10 gollü turun galibi Çorum! 24Erzincanspor Çorum FK 4-6 MAÇ SONUCU

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam etti. Çorum FK, 4-0 öne geçtiği 24Erzincanspor mücadelesinde sahadan 6-4 galip ayrıldı ve gruplara yükselen taraf oldu.