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Trabzonspor'dan sol bek bombası! Transfer için o isim listeye eklendi

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, ara transfer döneminde önemli takviyelerle kadrosunu yenilmeek macında. Bordo mavililer belirlenen futbolcular için çalışmalar başladı. Gündemdeki isimlerden biri de sol bek mevksiinde forma giyiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 19:07 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 19:09
Trabzonspor’dan sol bek bombası! Transfer için o isim listeye eklendi

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    Yaptığı 13 transfere rağmen bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katmak isteyen teknik heyet ve yönerim, birçok futbolcuyu mercek altına aldı.

    Öncelik olarak belirlenen mevkiler arasında sol bek de var. Teknik direktör Şenol Güneş, performansını yeterli görmediği Eren Elmalı ve Arif Boşluk'a takviye yapılması konusunda raporunu sundu.

    Bruno Oyemachi (Punch Newspaper)Bruno Oyemachi (Punch Newspaper)

    ONYEMACHI BOMBASI

    Sezonun geri kalanında çok daha verimli ve kaliteli bir oyuncu grubuyla yola devam etmek isteyen deneyimli teknik direktörün alınmasını istediği futbolcular ortaya çıkmaya başlıyor. Daha önce forvet, kanat, orta saha ve stoper isteyen Güneş, sol bek için de ısrarcı.

    Eren Elmalı'nın istikrarsız görüntüsünün yanı sıra Arif Boşluk'un tecrübesizliği nedeniyle bu karar alındı. Listeye eklenen futbolcu ise Bruno Onyemachi.

    Bruno Onyemachi (Afrik Foot)Bruno Onyemachi (Afrik Foot)

    BULUT BİTİRECEK

    O Jogo'da yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce birçok oyuncuyu kulübe kazandıran ve Portekiz'de önemli ilişkileri bulunan Ahmet Bulut'a yetki verdi.

    Ayrıca yaz transfer döneminde de ilgilenilen oyuncu için Pedro Malheiro ile ilgili sürece ağırlık verilince planlar Ocak ayına göre şekillendirildi.

    Bruno Onyemachi bu sezon 2 asist üretti (L'Equipe)Bruno Onyemachi bu sezon 2 asist üretti (L'Equipe)

    EN PAHALI 2. OYUNCU

    Bu sezon 14 karşılaşamda Boavista forması giyen Bruno Onyemachi, 3 milyon Euo değerle Portekiz kulübünün en pahalı 2. futbolcusu konumunda. 2 asist üreten Nijeryalı oyuncu, 1206 dakika sahada kaldı. 2026 yılına kontratı bulunuyor.

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