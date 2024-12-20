Yaptığı 13 transfere rağmen bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katmak isteyen teknik heyet ve yönerim, birçok futbolcuyu mercek altına aldı.

Öncelik olarak belirlenen mevkiler arasında sol bek de var. Teknik direktör Şenol Güneş, performansını yeterli görmediği Eren Elmalı ve Arif Boşluk'a takviye yapılması konusunda raporunu sundu.