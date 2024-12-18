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Galatasaray'dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı

Bu sezon Galatasaray’ın 24 maçının hepsinde oynayan Mertens; 5 gol ve 11 asistle göz dolduruyor. Galatasaray zorlu maçta Trabzonspor'u 4-3 yenerken Belçikalı oyuncu sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı. Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basan Galatasaray'da Okan Buruk ve yönetimin Belçikalı yıldızın 1 yıl daha kalmasını istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Galatasaray’dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı

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    Galatasaray'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens. Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma bu önemli süreçte; 5 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

    Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Cimbom'un orkestra şefi, bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de sahadaydı. Tecrübeli 10 numara, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor.

    Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.

    Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.

    Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    YİNE KALİTESİNI GÖSTERDİ
    Galatasaray zorlu maçta Trabzonspor'u 4-3 yenerken Belçikalı oyuncu sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı. 1 gol ve 1 asist yapan Mertens, son dakikadaki golle kazanılan karşılaşmada da kalitesini göstermişti.

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