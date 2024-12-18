Galatasaray’dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı

Galatasaray 'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens. Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma bu önemli süreçte; 5 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Cimbom'un orkestra şefi, bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de sahadaydı. Tecrübeli 10 numara, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor.

Dries Mertens. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.