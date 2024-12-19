Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir , UEFA Avrupa Konferans Ligi 'ndeki son maçına Belçika'da çıktı. Turuncu lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve elendi.

33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Başakşehir Konferans Ligi'ndeki lig aşamasındaki son maçına çıktı (AA)

TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde son oynadıkları Heidenheim karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Çağdaş Atan, cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verirken, Hamza Güreler'i yedek kulübesine çekti.

MAÇA İLGİ AZ

Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Kapasitesi 29 bin olan Jan Breydel Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Tribünlerde yaklaşık 7 bin Belçikalı ve 500 Türk taraftar yer aldı.

Belçika'da maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen hava sıcaklığı ise rüzgar nedeniyle -2 derece oldu.