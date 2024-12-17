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Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan 4 maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmalarındaki kritik anlarda VAR hakemleri, potansiyel penaltı ve şiddetli hareket pozisyonlarıyla ilgili önemli kararlar aldı. TFF, bu kararları ses ve görüntülü olarak paylaştı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 22:16 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 22:40
Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor

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    TFF, Süper Lig'in 16. haftasında 4 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

    Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında VAR kayıtları açıklandı. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında VAR kayıtları açıklandı. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

    Fenerbahçe - Başakşehir
    - VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."
    - Ozan Ergün: "Evet ağabey."
    - VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."
    - Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."

    Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında VAR kayıtları açıklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında VAR kayıtları açıklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Yaşanan olaydan sonra Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun kaşı açılmış ve kanama olmuştu.

    Galatasaray Dries Mertens'e yapılan hamle sonrasında penaltı kazandı (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)Galatasaray Dries Mertens'e yapılan hamle sonrasında penaltı kazandı (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

    Dries Mertensin pozisyonu penaltı mı? VARdan sonra karar çıktıDries Mertensin pozisyonu penaltı mı? VARdan sonra karar çıktı
    Dries Mertens'in pozisyonu penaltı mı? VAR'dan sonra karar çıktı

    Galatasaray-Trabzonspor Mertens'in penaltısı:
    - VAR: "Kadir. Kadir. Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."
    - VAR: "İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."
    - Hakem: "Geldim."
    - VAR: "Bu temas noktası. Oynat hocam."
    - Hakem: "Tamam gördüm temas noktasını."
    - Hakem: "Penaltı veriyorum."
    - VAR: "Anlaşıldı."

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