Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında 4 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:
TFF, Süper Lig'in 16. haftasında 4 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:
Fenerbahçe - Başakşehir
- VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."
- Ozan Ergün: "Evet ağabey."
- VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."
- Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."
Yaşanan olaydan sonra Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun kaşı açılmış ve kanama olmuştu.
Galatasaray-Trabzonspor Mertens'in penaltısı:
- VAR: "Kadir. Kadir. Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."
- VAR: "İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."
- Hakem: "Geldim."
- VAR: "Bu temas noktası. Oynat hocam."
- Hakem: "Tamam gördüm temas noktasını."
- Hakem: "Penaltı veriyorum."
- VAR: "Anlaşıldı."