Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında 4 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında VAR kayıtları açıklandı. (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe - Başakşehir

- VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."

- Ozan Ergün: "Evet ağabey."

- VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."

- Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."