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Fenerbahçe'den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertliler Becao'nun da sakatlanmasının ardından odağını stoper takviyesine çevirdi. Kanarya bu doğrultuda Merih Demiral'ı gündemine aldı. Fenerbahçe ayrıca aynı ülkeden bir başka yıldız için de girişimlerini sürdürüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:33 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:33
Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

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    Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, bu hafta Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

    Hedefteki isim; milli yıldız Merih Demiral.

    Al-Ahli'yle sözleşmesi 2026'da bitecek olan 26 yaşındaki stoper için masaya oturulacak.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

    Fenerbahçe, Maximin'de olduğu gibi Merih'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen Merih'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

    Yönetim, bu transferi sonuçlandırıp, savunmayı milli takım oyuncularından kurmayı planlıyor.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

    TALISCA'DA SONA DOĞRU

    Fenerbahçe transfer komitesi; Merih'in dışında Anderson Talisca için de görüşmeler yapacak. Brezilyalı oyuncuyla ve Al-Nassr'la bir toplantı yapılacak.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

    Fotomaç'ın haberine göre Talisca'nın maaşı için sponsorlarla anlaşan Fenerbahçe, Suudi ekibini ikna etmeye çalışacak.

    Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

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