Fenerbahçe’den çifte hamle! Aynı adresten gelecekler

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, bu hafta Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, bu hafta Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak.
Hedefteki isim; milli yıldız Merih Demiral.
Al-Ahli'yle sözleşmesi 2026'da bitecek olan 26 yaşındaki stoper için masaya oturulacak.
Fenerbahçe, Maximin'de olduğu gibi Merih'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen Merih'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.
Yönetim, bu transferi sonuçlandırıp, savunmayı milli takım oyuncularından kurmayı planlıyor.
TALISCA'DA SONA DOĞRU
Fenerbahçe transfer komitesi; Merih'in dışında Anderson Talisca için de görüşmeler yapacak. Brezilyalı oyuncuyla ve Al-Nassr'la bir toplantı yapılacak.
Fotomaç'ın haberine göre Talisca'nın maaşı için sponsorlarla anlaşan Fenerbahçe, Suudi ekibini ikna etmeye çalışacak.