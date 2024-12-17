Paulo Dybala kimdir? Paulo Dybala kaç yaşında, nereli? Dybala hangi takımlarda oynadı?

Paulo Dybala , Arjantinli başarılı bir futbolcudur. Dybala 2022 yılından itibaren Roma kulübünde forma giymektedir. Kariyeri süresince Juventus ve Palermo gibi kulüplerde yer almıştır. Transfer haberlerinin ardından futbolcu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Paulo Dybala kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Dybala hakkında merak edilenler...

Paulo Bruno Exequiel Dybala , 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrine bağlı Laguna Larga kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Futbol kariyerine ise 2003 yılında Instituto kulübünde başladı. Dybala'nın babası ise Arjantinlidir.

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Paula Dybala futbol kariyeri

Dybala, 2011 yılında Instituto'dan profesyonel futbolculuk hayatına ilk adımı attı. Yetenekli isim 2012'de Palermo'ya transfer oldu. 2015 yılında ise Juventus'a geçerek burada önemli başarılar kazandı.

Paulo Exequiel Dybala, şu an itibarıyla Serie A kulübü Roma ve Arjantin milli takımı için hücum orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynuyor. "La Joya" lakabıyla bilinen isim, top sürme ve gol atma yeteneğiyle tanınıyor.