MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı! Menemen FK 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. (AA)

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ali Kaan Güneren ve 42. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 89. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi. Menemen FK'nın golünü ise 39.dakikada Mazlum Demir (P) ve 90+2. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.