MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı! Menemen FK 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Menemen FK'yı 3-2 mağlup etti.
MKE Ankaragücü , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Menemen FK'yı 3-2 mağlup etti.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ali Kaan Güneren ve 42. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 89. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi. Menemen FK'nın golünü ise 39.dakikada Mazlum Demir (P) ve 90+2. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: