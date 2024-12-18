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MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı! Menemen FK 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Menemen FK'yı 3-2 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Ankaragücü'nün gollerini Ali Kaan Güneren, Efkan Bekiroğlu ve Renaldo Cephas kaydederken, Menemen FK'nın gollerini Mazlum Demir ve Emirhan Arkutcu attı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 20:53
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı! Menemen FK 2-3 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

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    MKE Ankaragücü , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Menemen FK'yı 3-2 mağlup etti.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. (AA)Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. (AA)

    Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ali Kaan Güneren ve 42. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 89. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi. Menemen FK'nın golünü ise 39.dakikada Mazlum Demir (P) ve 90+2. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. (AA)Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK ile MKE Ankaragücü Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. (AA)

    Bu karşılaşmayla birlikte MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

    İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

    GOL: Menemen 0-1 Ankaragücü

    GOL: Menemen 1-1 Ankaragücü

    Efkan Bekiroğlu'ndan enfes gol!

    GOL: Menemen 1 - 3 Ankaragücü

    GOL: Menemen 2 - 3 Ankaragücü

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