Ertuğrul Doğan’dan çok sert tepki: Kalleşlikle kaybettik

Doğan, Türk futbolunun yönetimiyle ilgili sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algı algı algı... Algınız batsın. Yazıklar olsun. Tam anlamıyla rezalet. Yazıklar olsun. Biz söyledikçe bir şeyler değişmemeye devam ediyor"

Ertuğdul Doğan (AA)

A SPOR'da Takım Oyunu programına katılan Doğan; "Kalleşçe hakem kararlarıyla bizi bu hale getirdiler. Rezalet devam ediyor. Trabzonspor'un üzerine oynanan oyunlar ve kalleşlikler devam ediyor." diye konuştu.

Doğan konuşmasının devamında; "Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar. O kadar pozisyon var ki... Hakemin art niyeti, altını çizerek söylüyorum. Stoperlerimizi ve sağ bekimizi sarı kartlarıyla oyundan kesti. Niyetini belli etti. Niyeti okuyoruz. Okuduğumuz için de daha çok geriliyoruz. Sabrımızın son sınırındayız. Çizgide dirsek var. 4. hakeme 1 metre. Yunus'un golü öncesinde net faul. 2. golden öncek pozisyon. Bize verilen penaltının komedisi. Muslera'nın çift elle oyuncumuza girmesi. Hakemin hareketlerinden bu işi anlamak ve o duyguyu hissetmek en kötüsü. Hepsine yazıklar olsun. Trabzonspor kurulduğundan bu yana kimseden maç istememiştir. Bizim eksiklerimiz var. Hatalarımız olabilir. Mahcubuz. Yensek de mahcubuz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Sahada yapan kalleşliğe yapacak bir şey kalmıyor. Kalleşlik devam ediyor. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Hesabını da sorarız. Bundan önce de kalmadı. Bundan sonra da kalmaz." dedi.