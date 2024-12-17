Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da!

Galatasaray
için önemli bir tranfer gelişmesi gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala
ile ilgileniyor.
Paulo Dybala. (REUTERS) MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray
'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.
Paulo Dybala. (AFP) GÖZDEN ÇIKARTILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.