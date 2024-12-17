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Dybala'nın menajeri Galatasaray için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son Trabzonspor maçında geri düşmesine rağmen son dakikada 3 puana ulaşan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da hız kazandı. Dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'nın menajerinin Trabzonspor maçını tribünde izlediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:42
Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da!

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    Galatasaray için önemli bir tranfer gelişmesi gündeme geldi.

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.
    Paulo Dybala. (REUTERS)Paulo Dybala. (REUTERS)
    MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

    Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

    Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.
    Paulo Dybala. (AFP)Paulo Dybala. (AFP)
    GÖZDEN ÇIKARTILDI

    İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.

    Paulo Dybala. (REUTERS)Paulo Dybala. (REUTERS)
    Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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