Batshuayi’den Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin kendisini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgilenmediğini belirten Batshuayi, "Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım." şeklinde konuştu.



Basthuayi, bulduğu süreyle ilgili ise, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.