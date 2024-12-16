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Trabzonspor'da Galatasaray derbisi sonrası gerginlik! Uğurcan ve Mendy arasında tartışma

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Rams Park'ta unutulmaz bir karşılaşmaya imza attı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-3 kazandı. Mücadelenin ardından Batista Mendye ile Uğurcan Çakır arasında tartışma çıktı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:32 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:55
Trabzonspor’da Galatasaray derbisi sonrası gerginlik! Uğurcan ve Mendy arasında tartışma

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    Maçın son bölümlerine 3-3'lük eşitlikle girilirken Galatasaray, son dakikada bulduğu kritik golle üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise puan kaybı yaşayarak haftayı hayal kırıklığıyla kapattı.

    MAÇ SONUNDA GERGİNLİK: UĞURCAN VE MENDY TARTIŞTI
    Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında tartışma yaşandı. Bordo-mavili takımın diğer oyuncuları araya girerek olası bir kavganın önüne geçti.

    Uğurcan Çakır ve Batista Mendy (Instagram)Uğurcan Çakır ve Batista Mendy (Instagram)

    SOYUNMA ODASINDA BARIŞTILAR
    Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, derbinin ardından soyunma odasında barıştı.