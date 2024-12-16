Maçın son bölümlerine 3-3'lük eşitlikle girilirken Galatasaray, son dakikada bulduğu kritik golle üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise puan kaybı yaşayarak haftayı hayal kırıklığıyla kapattı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK: UĞURCAN VE MENDY TARTIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında tartışma yaşandı. Bordo-mavili takımın diğer oyuncuları araya girerek olası bir kavganın önüne geçti.