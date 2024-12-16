Galatasaray’dan Trabzonspor derbisi sonrası tepki paylaşımı!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek zirve yarışında çok önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı. Derbinin ardından sarı kırmızılılardan hakem tepkisi geldi.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek zirve yarışında çok önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı. Derbinin ardından sarı kırmızılılardan hakem tepkisi geldi.
Galatasaray, sosyal medya hesabından maç skoru ile ilgili olarak "İyiler mutlaka kazanır" mesajı paylaşarak Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve Trabzonspor'un 2. golünü getiren anın fotoğrafını ekledi.
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR! 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2024
Maç sonucu: Galatasaray 4-3 Trabzonspor 👏#GSvTS pic.twitter.com/aTfCMxq44a
Ayrıca X'in yapay zeka aracı Grok'u da ekleyen Cimbom, resim çizmesini isteyerek bordo mavililere göndermede bulundu.
- Hey @grok! Bize, her şeye ve herkese rağmen kazanan bir Galatasaray çizer misin? pic.twitter.com/WWGxG0akbD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 16, 2024