Galatasaray’dan Trabzonspor derbisi sonrası tepki paylaşımı!

Lider Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'in 16'ıncı haftasında ezeli rakibi Trabzonspor 'u 4-3 yenerek zirve yarışında çok önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı. Derbinin ardından sarı kırmızılılardan hakem tepkisi geldi.

Trabzonspor'un attığı golden önce Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği kabul edilen top (Galatasaray X Hesabı)

Galatasaray, sosyal medya hesabından maç skoru ile ilgili olarak "İyiler mutlaka kazanır" mesajı paylaşarak Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve Trabzonspor'un 2. golünü getiren anın fotoğrafını ekledi.

Ayrıca X'in yapay zeka aracı Grok'u da ekleyen Cimbom, resim çizmesini isteyerek bordo mavililere göndermede bulundu.