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Galatasaray'dan Trabzonspor derbisi sonrası tepki paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar, mücadelenin ardından hakem kararını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:19
Galatasaray’dan Trabzonspor derbisi sonrası tepki paylaşımı!

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    Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek zirve yarışında çok önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı. Derbinin ardından sarı kırmızılılardan hakem tepkisi geldi.

    Trabzonspor'un attığı golden önce Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği kabul edilen top (Galatasaray X Hesabı)Trabzonspor'un attığı golden önce Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği kabul edilen top (Galatasaray X Hesabı)

    Galatasaray, sosyal medya hesabından maç skoru ile ilgili olarak "İyiler mutlaka kazanır" mesajı paylaşarak Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve Trabzonspor'un 2. golünü getiren anın fotoğrafını ekledi.

    Ayrıca X'in yapay zeka aracı Grok'u da ekleyen Cimbom, resim çizmesini isteyerek bordo mavililere göndermede bulundu.