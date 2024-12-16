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Jose Mourinho transferde o ismi istedi! Fenerbahçe'ye yeni sağ bek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirebilmek adına nokta atışları yaparak sezonun ikinci yarısında sahada yer almak amacında. Teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin adını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:48
Jose Mourinho transferde o ismi istedi! Fenerbahçe’ye yeni sağ bek

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    Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye edebilmek adına başladığı sezonda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ikinci devrede yapacağı takviyelerle kupayı müzesine götürmek ve yıllardır süren hasretine son vermek amacında.

    Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekipte her geçen gün yeni bir isim daha gündeme geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho da belirlediği futbolcuları yönetimle paylaşıyor.

    Oğuz Aydın Başakşehir karşısında sakatlık yaşayan isimlerden biriydi (İHA)Oğuz Aydın Başakşehir karşısında sakatlık yaşayan isimlerden biriydi (İHA)

    Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede 3 yıldızının sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Oğuz Aydın, Dominik Livakovic ve Becao'da yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    Özellikle Jose Mourinho karşılaşma sonrasında Becao'nun sezonu kapattığını ifad etmiş ve Livakovic'in ise 2025 ile birlikte sahalara döneceğini düşündüğünü ifade etmişti.

    Edin Dzeko Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki gollerinden birini attı (AA)Edin Dzeko Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki gollerinden birini attı (AA)

    Fenerbahçe bir taraftan sakatlıklarla uğraşırken diğer yandan transfere de yoğun mesai ayırıyor. Hem teknik heyet hem yönetim hem de izleme ekibi dört koldan oyuncuları belirlemek ve süreçleri olumlu tamamlayabimek adına uğraş veriyor.

    Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, takıma nokta atışı yapabileceği futbolcular üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Gündeme gelen isimlerden biri de Tete oldu.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    SAĞ BEKLER BU KARARI ALDIRDI

    Fotomaç'ın haberine göre bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Müldür ve Bright Osayi-Samuel'in yeterli görülmemesi üzerine Jose Mourinho ilk olarak sağ bek mevkisine takviye istedi.

    Becao'nun sezonu kapatması üzerine ise stoper konsunda pek aceleci olunmayacak. Eldeki alternatiflerle devam edilecek gibi gözüküyor.

    Kenny Tete'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AFP)Kenny Tete'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AFP)

    KONTRATI SONA ERİYOR

    Fulham'da forma giyen Tete'nin sözleşmesi haziran ayında bitecek. Ancak sürecin olumsuz noktası İngiliz ekibinin talep ettiği bonservis. Yıldız futbolcu için 12 milyon Euro isteniyor.

    Mario Branco'nun bu seviyeyi aşağı çekebilmek için pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü.

    Kenny Tete (REUTERS)Kenny Tete (REUTERS)

    AJAX'TA YETİŞTİ

    Bu sezon 15 karşılaşmada Fulham adına mücadele veren Tete, kariyerindeki en önemli yükselişi Ajax ile gerçekleşti. Alt yapısından yetiştiği Hollanda devinin ardından 4 milyon Euro karşılığnda Lyon'a transfer olan 29 yaşındaki sağ bek, 3 sene Fransız ekibinde kaldı. 2020'nin eylül ayında ise 3.2 milyon Euro bonservisle Ada'nın yolunu tuttu. 2015'ten bu yana ülkesinin formasını 14 defa terletti.

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