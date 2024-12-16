Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekipte her geçen gün yeni bir isim daha gündeme geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho da belirlediği futbolcuları yönetimle paylaşıyor.

Özellikle Jose Mourinho karşılaşma sonrasında Becao'nun sezonu kapattığını ifad etmiş ve Livakovic'in ise 2025 ile birlikte sahalara döneceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede 3 yıldızının sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe , yaptığı açıklamada Oğuz Aydın, Dominik Livakovic ve Becao'da yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki gollerinden birini attı (AA)

Fenerbahçe bir taraftan sakatlıklarla uğraşırken diğer yandan transfere de yoğun mesai ayırıyor. Hem teknik heyet hem yönetim hem de izleme ekibi dört koldan oyuncuları belirlemek ve süreçleri olumlu tamamlayabimek adına uğraş veriyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, takıma nokta atışı yapabileceği futbolcular üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Gündeme gelen isimlerden biri de Tete oldu.