Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede İrfan Can Kahveci'nin teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti. Milli oyuncu 55. dakikada yerini Sırp yıldız Dusan Tadic'e bırakmıştı.

Alkışlarla oyundan çıkan İrfan Can Kahveci için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, İrfan Can Kahveci ile yakından ilgileniyor.