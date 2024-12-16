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Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son oynanan Başakşehir karşılaşmasında alkışlarla kenara gelen milli futbolcu, henüz sözleşme yenilememişti. İrfan Can için ezeli rakibin devrede olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:24
Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı verdiği zirve yarışında hata yapmadı.

    Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

    Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede İrfan Can Kahveci'nin teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti. Milli oyuncu 55. dakikada yerini Sırp yıldız Dusan Tadic'e bırakmıştı.

    Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

    Alkışlarla oyundan çıkan İrfan Can Kahveci için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, İrfan Can Kahveci ile yakından ilgileniyor.

    Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

    Yaşanan bu gelişme sonrası 29 yaşındaki yıldız isimle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

    Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci bombası!

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