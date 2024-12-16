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Fenerbahçe'den Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın açıklaması!

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı lacivertliler 3 isimle ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 16:28 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 16:36
Fenerbahçe’den Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın açıklaması!

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    Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Sarı lacivertliler 3 isimle ilgili açıklama yaptı.

    Oğuz Aydın. (AA)Oğuz Aydın. (AA)

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

    "Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.

    Elde edilen sonuçlara göre;

    Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

    Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır."

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