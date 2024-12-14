Trabzonspor’dan Matias Vargas için pazarlık!

Ülkemizde daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında Çin'e gitmişti. Bu süreçte Shanghai Port'ta toplam 85 maça çıkan ve 20 gol, 32 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.

Matias Vargas. (AA)



Bordo-Mavili yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas transferini gerçekleştirmek istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik ücret olarak 3 milyon Euro talep etmişti. Sonrasında bu fiyatı 2.5 milyon Euro'ya çektiler. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon Euro'ya çıkarttı.