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Talisca için olay sözler!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin en başında Al Nassr forması giyen Anderson Talisca bulunuyor. Suudi Pro Lig’de çalışan teknik direktör Bülent Bölükbaşı, yıldız oyuncuyu değerlendirdi. İşte Bülent Bölükbaşı'nın değerlendirmeleri...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 16:29
Talisca için olay sözler!

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    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin en başında Al Nassr forması giyen Anderson Talisca bulunuyor. Suudi Pro Lig'de çalışan teknik direktör Bülent Bölükbaşı, yıldız oyuncuyu Fanatik'e değerlendirdi.

    İşte Bülent Bölükbaşı'nın değerlendirmeleri;

    "BU SEZON DEFALARCA İZLEDİM"

    "Talisca'yı bu sezon defalarca izledim. Şu anda devre arasındayız Suudi Pro Lig'de. Aradan dönüşte hatta onlara karşı oynayacağız. Bu nedenle de maçlarını daha kapsamlı izliyorum şu sıralarda. Talisca elbette önemli bir oyuncu. Kariyer tercihleri Çin ve Suudi Arabistan olarak devam etmesi genç yaşta büyük bir potansiyel olarak çıktığı futbol piyasasından uzak görünmesine neden oldu."

    "SON DURUMU O PROFİLDEN UZAK"

    "Son dönemdeki haberleri ben de okuyorum. Yeniden Avrupa'ya dönüşü, görünüyor ki Türkiye üzerinden yapmayı hedefliyor. Buna ne kadar hazır merak konusu elbette. Kalitesi, kumaşı mutlaka tartışılmaz. Ancak Türkiye'de iz bırakan Talisca, uzaktan attığı şutlar, goller ve ceza sahası dışından aksiyonlara sahip bir oyuncuydu. Özellikle son durumu bu profilen uzak. Bir 10 numara oyuncusu olarak Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon hiç asist yapmamış olması, attığı 6 golü de ceza sahası içinden filelerle buluşturması onun o hatırladığımız profilden çok bir destek oyuncusuna dönüştüğünün göstergesi."

    Anderson Talisca. (ARŞİV)Anderson Talisca. (ARŞİV)

    "F.BAHÇE İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR RİSK OLABİLİR"

    "Ön alan baskısıyla oynamaya çalışan Fenerbahçe'nin kapanan savunmalara karşı ceza sahası dışı aksiyonları daha ön planda olan bir profile ihtiyacı var. Gerektiğinde kilit paslar, asistler, şut asistleri üretebilecek bir ihtiyaç duyarken 8 yıl öncesinde yaptıkları üzerinden değerlendirip bir transfer yapmak maliyetler göz önüne alındığında Fenerbahçe için çok büyük bir risk olabilir."

    "TEMPOSU, F.BAHÇE'NİN GERİSİNDE"

    "Talisca gibi oyuncular tabii ki her takıma kalite katan yeteneklerdir. Ancak daha acil mevkilere ihtiyaç varken Talisca profilindeki bir 10 numaranın acil ihtiyaç gibi lanse edilmesi çok mantıklı değil gibi. Jose Mourinho'nun 10 numaradan beklediği takım savunmasına katkıyı gösteren istatistiklerde de bu sezon oldukça düşük seviyelerde olduğunu söylemek gerek. Açıkçası şu anki temposu Fenerbahçe'nin gerisinde. Son asisti yaklaşık bir yıl önce..."

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