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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli oldu. Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya direkt katılım sağlayacak. Grup ikincileri ise play-off maçları oynayacak.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:26
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

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    2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

    Türkiye, E Grubu'nda İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

    Eylül 2025'te başlayacak eleme maçlarında millilerin fikstürü de açıklandı. Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya direkt katılım sağlayacak. Grup ikincileri ise play-off maçları oynayacak.

    Ay-yıldızlıların elemelerdeki maç programı şöyle:

    4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

    7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı

    11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

    14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

    15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

    18 Kasım 2025: İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı - Türkiye

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