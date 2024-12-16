Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta? GS - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

(Takvim Foto Arşiv)

Malmö maçının ardından Davinson Sanchez'in çekilen MR'ında korkulacak bir durum olmadığını vurgulayan Buruk, "Kaç gün içinde takıma dönecek bilmiyoruz ama korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadı. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur bilmiyoruz. Jelert'in yorgunlukla ilgili bir durumu vardı, onda da önemli bir şey yok. Sakat oyuncularımızdan bazılarının bugün antrenmana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kaan için böyle bir planlamamız var. Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Yarınki antrenman, hangi oyuncularla oynayabileceğimiz anlamında daha gerçekçi olacak. Üst üste sakatlıklar bazı zorluklar getiriyor ama oynayan oyuncuların Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü net şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kiminle başlarsak başlayalım, pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.