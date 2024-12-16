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Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta? GS - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanıklık edecek. Lider Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Trabzonspor’u ağırlıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken Trabzonspor ise alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 11:40
Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta? GS - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

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    Gözler Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Ligde zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip bu zorlu mücadelede Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte derbi öncesi merak edilen tüm detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trendyol Süper Lig'de gözler 16 Aralık Pazartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak derbiye çevrildi. Saat 21.00'de başlayacak kritik mücadelede Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

    beIN SPORTS dev derbinin tüm heyecanını hem stüdyo hem de stadyumdan yapılacak canlı yayınlarla sporseverlere aktaracak.

    Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK'TAN SAKATLIKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili konuşan Buruk, yapılacak antrenmanda oyuncuların durumunu da gözlemleyeceklerinin altını çizdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Malmö maçının ardından Davinson Sanchez'in çekilen MR'ında korkulacak bir durum olmadığını vurgulayan Buruk, "Kaç gün içinde takıma dönecek bilmiyoruz ama korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadı. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur bilmiyoruz. Jelert'in yorgunlukla ilgili bir durumu vardı, onda da önemli bir şey yok. Sakat oyuncularımızdan bazılarının bugün antrenmana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kaan için böyle bir planlamamız var. Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Yarınki antrenman, hangi oyuncularla oynayabileceğimiz anlamında daha gerçekçi olacak. Üst üste sakatlıklar bazı zorluklar getiriyor ama oynayan oyuncuların Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü net şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kiminle başlarsak başlayalım, pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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