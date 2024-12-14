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Galatasaray'dan Nelsson'a şartlı izin!

Galatasaray'ın sözleşme uzatma talebini geri çeviren Victor Nelsson, yedek kaldığı için ayrılma kararı aldı. Nelsson'u ocak ayında satma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu oyuncuya ve menajerine iletti.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 10:23
Galatasaray’dan Nelsson’a şartlı izin!

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    Galatasaray'ın sözleşme uzatma talebini geri çeviren Victor Nelsson, yedek kaldığı için ayrılma kararı aldı.

    Forma rekabetinde Sanchez ve Abdülkerim'in ardından Metehan'ın da gerisine düşen Nelsson, menajerine takım bulmasını söyledi.

    ÜÇ KULÜP İLGİLENİYOR

    Danimarkalı stoperle Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor ve Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Victor Nelsson. (AA)Victor Nelsson. (AA)

    BONSERVİS BEKLENTİSİ İLETİLDİ

    Nelsson'u ocak ayında satma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu oyuncuya ve menajerine iletti.

    Metehan ve Abdülkerim'in sözleşmesini uzatan Galatasaray, ara transfer döneminde Nelsson'u göndermesi halinde stoper takviyesi yapacak.

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