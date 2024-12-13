Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

4 KRİTİK MAÇ Şu an 15 puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray derbisine çıkacağı Rams Park'ın ardından Bodrum FK'yı evinde ağırlayacak. Bu sezon performansıyla göz dolduran Samsunspor ile Samsun'da karşılaşacak. Antalyaspor'u Trabzon'da konul edecek. Ligin ilk yarısını minimum kayıpla atlatmayı hedefleyen Fırtına'da yolcular da bu süreçte belli olacak.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR Kadrosuna kattığı futbolcularla bu sezon dikkat çekmeyi başaran Trabzonspor için 13 Ocak adeta kurtuluş olarak görülüyor. Kış tescil döneminin başlamasıyla birlikte imzaların atılması konusunda çalışmalara hız verilecek. Gündemde de birçok futbolcu bulunuyor. Kış transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek. O güne kadar aktif bir rol izlenecek.

DOĞAN MÜJDEYİ SPOR ZİRVESİ'NDE VERDİ Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde "Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Doğan, "Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Hocamız şu anda bizim izleme ekibi ile beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah" dedi. Ertuğrul Doğan, "Transferde zamanında biz de hata yaptık, bizden öncekiler de hata yaptı. Rakiplerimiz de hata yaptı. Bundan sonra da olacaktır. Transferde yüzde yüz başarı sağlayan takım az oluyor dünyada" diye konuşarak müjdeyi vermişti.

ÖNCELİKLER KANAT VE ORTA SAHA Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından reçete belli oldu. Hem oyunu yönetecek hem de fizik gücü ile katkıda bulunacak bir isim aranılan orta sahanın yanına bir de kanat oyuncusu alınmak isteniyor. Ayrıca gidecek isimlere göre stoper takviyesi de yapılacak.