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Trabzonspor'dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, 2025 yılı itibarıyla bambaşka bir çehreye bürünmek ve üst sıraları zorlayarak Avrupa kupaları biletini cebine koymak istiyor. Bordo mavililer için hayati önem taşıyan transfer döneminde alınacak futbolcular, yaz ayının planlamasını ve gelecek sezonun adımlarını da belirleyecek. Listede futbolseverlerin yakından tanıdığı bir dünya yıldızı ile sürpriz var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:05
Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen elde ettiği sonuçlarla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Trabzonspor'da ara transfer dönemi sabırsızlıkla bekleniyor. Fırtına'nın hedefinde birçok takviye var. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği oyuncular üzerinden rota planlanıyor. Kısa vadeli plan sezon sonunda Avrupa kupaları bileti alabilecek bir takım oluşturabilmek.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    ŞENOL GÜNEŞ DÜMENDE

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer yapılmasını istediği mevkiler konusunda yönetime bilgiler vererek oyuncular konusunda izleme ekibi ile koordineli bir çalışma içerisinde. İzleme komitesinden geçer not alan futbolcuları değerlendiren Güneş, devre arasından sonra bu süreci en az hasarla atlatarak camiayı toparlamak amacında.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    HEDEF EN HASAR

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer yapılmasını istediği mevkiler konusunda yönetime bilgiler vererek oyuncular konusunda izleme ekibi ile koordineli bir çalışma içerisinde. İzleme komitesinden geçer not alan futbolcuları değerlendiren Güneş, devre arasından sonra bu süreci en az hasarla atlatarak camiayı toparlamak amacında.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    4 KRİTİK MAÇ

    Şu an 15 puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray derbisine çıkacağı Rams Park'ın ardından Bodrum FK'yı evinde ağırlayacak. Bu sezon performansıyla göz dolduran Samsunspor ile Samsun'da karşılaşacak. Antalyaspor'u Trabzon'da konul edecek. Ligin ilk yarısını minimum kayıpla atlatmayı hedefleyen Fırtına'da yolcular da bu süreçte belli olacak.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

    Kadrosuna kattığı futbolcularla bu sezon dikkat çekmeyi başaran Trabzonspor için 13 Ocak adeta kurtuluş olarak görülüyor. Kış tescil döneminin başlamasıyla birlikte imzaların atılması konusunda çalışmalara hız verilecek. Gündemde de birçok futbolcu bulunuyor. Kış transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek. O güne kadar aktif bir rol izlenecek.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    DOĞAN MÜJDEYİ SPOR ZİRVESİ'NDE VERDİ

    Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde "Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Doğan, "Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Hocamız şu anda bizim izleme ekibi ile beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah" dedi. Ertuğrul Doğan, "Transferde zamanında biz de hata yaptık, bizden öncekiler de hata yaptı. Rakiplerimiz de hata yaptı. Bundan sonra da olacaktır. Transferde yüzde yüz başarı sağlayan takım az oluyor dünyada" diye konuşarak müjdeyi vermişti.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    ÖNCELİKLER KANAT VE ORTA SAHA

    Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından reçete belli oldu. Hem oyunu yönetecek hem de fizik gücü ile katkıda bulunacak bir isim aranılan orta sahanın yanına bir de kanat oyuncusu alınmak isteniyor. Ayrıca gidecek isimlere göre stoper takviyesi de yapılacak.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    GİDECEKLER BELLİ

    Fırtına'nın ikinci yarıdaki kadrosunda yer almayacak veya en azından gönderilmek istenen futbolcular netleşiyor. Kadro dışı bırakılan Enis Bardhi, Mislav Orsic ve Stefano Denswil ile yollar ayrılacak. Talip çıkması halinde farklı isimlerle de vedalaşılabilir. Kontenjan konusunda da rahatlamayı hedefleyen yönetim böylelikle transfer konusudna istediği şekilde adım atabilecek.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    TRAORE BOMBASI!

    Kanatlara bir dünya yıldızı kazandırmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Adama Traore geldi. Bordo mavililer, bu sezon Fulham'da fazla forma şansı bulamayan ve yedek kulübesine hapsolan 28 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak adına kolları sıvadı.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    1 YIL OPSİYONU VAR

    İngiliz ekibiyle bu sezon 15 karşılaşmada 823 dakika süre alan Traore, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Fiziksel özellikleri ile sık sık dünya basınında yer alan Mali asıllı İspanyol futbolcu için Ocak ayı transfer dönemi için girişim yapılacak. Yönetimin hedefi bedelsiz veya en ucuz maliyetle bu sürece nokta koyabilmek. İngiliz ekibinin oyuncuyla arasında 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    BARCELONA'DA YETİŞTİ

    Kariyerine İspanya'da başlayan Adama Traore, alt yapı eğitimini Barceona'da aldı. A takıma yükselmeden Aston Villa kendisi için 10 milyon Euro ödedi. Burada beklentilerin altında kalınca Middlesbrough'a 8 milyon 250 bin Euro karşılığında imza attı. Ancak 2 senedeki istatistikleriyle göz kamaştırdı. Wolves kendisi için 20 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Barcelona mali sorunları nedeniyle 6 aylık kiraladı ancak bonservisini almadı. 2023'ün ağustos ayında da Fulham ile sözleşme imzaladı.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    ORTA SAHAYA ADEM ZORGANE

    Trabzonspor'da oyunun merkezi için düşünülen isim ise Charleroi forması giyen Adem Zorgane. Cezayirli futbolcunun oyun stili, görüşü ve kondisyonu ile birlikte orta sahaya katkı yapması hedefleniyor. Bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 asist yaptı ve 1614 dakika sahada kaldı.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    3.5 SENEDİR BELÇİKA'DA

    ES Setif alt yapısından yetişip Paradou AC'ye transfer olan Adem Zorgane, burada profesyonelliğe imza attı. 2021 yılının temmuz ayında Belçika'nın yolunu tutarak siyah beyazlı ekibe transfer oldu. Charleroi kendisi için 2 milyon Euro ödedi. Şu ana kadar çıktığı 117 karşılaşmada 9 gol atıp 22 de asist yapmayı başardı.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    2027'YE KADAR KONTRATI VAR

    Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü Adem Zorgane'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.84 metre boyundaki ota saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. Şu ana kadar ülkesinin formasını 16 kez terletti.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

    MÜSLÜMAN ÜLKEYE SICAK BAKIYOR

    Cezayirli olan Adem Zorgane'nin yeni bir transferin yanı sıra Müslümanlığın yaygın olduğu bir coğrafyada futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir adım olabileceğini düşünen genç futbolcu konusunda yönetim en kısa sürede çalışmalara başlayarak görüşmeleri resmi boyuta taşıayı hedefliyor.

    Trabzonspor’dan transfer operasyonu! 2 yıldız için girişimler başlıyor

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