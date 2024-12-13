Düşme hattında kritik galibiyet! Bodrum FK Sivasspor 2-0 MAÇ SONUCU

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de istemediği sonuçlar alan Bodrum FK, küme düşme hattında çıktığı Sivasspor karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 49. dakikada Taulant Seferi açtı. 76'da ise ilk golün asistini yapan Zdravko Dimitrov penaltıdan farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla yeşil beyazlılar puanını 14'e yükseltti. Ege temsilcisi, gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yiğidolar ise Samsunspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK - Sivasspor'u 2-0 yendi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Charisis'in ortasında kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada sağ kanattan Gökdeniz'in yerden pasında ceza sahası içinde Üzeyir'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.
İlk yarı 0-0 sona erdi
49. dakikada Zdravko Dimitrov'un asisti ile Taulant Seferi topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekip öne geçti.
73. dakikada Uros Radakovic kırmızı kart gördü.
76. dakikada Zdravko Dimitrov penaltıda topun başına geçti ve skoru 2-0 yaptı.
Maç 2-0 sona erdi.