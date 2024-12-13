Hüseyin Yücel'den kayyım açıklaması! "Hayalim Mohamed Salah"

Hüseyin Yücel, Serdar Adalı'nın yarışta önde olduğunu söyledi (AA)
"İKİMİZİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"
"Serdal Adalı ziyaretime geldi. Kendisi 'Gel birleşelim, ikinci başkanım ol' dedi. Ben de Serdal başkanım 'Sen gel benim ikinci başkanım ol' dedim. O da güldü. Aramızda tatlı bir muhabbet oldu. Severim Serdal Adalı'yı. İkimizin yoğurt yiyişi farklı. Benim Serdal Adalı'ya kapım sonuna kadar açık."
"50 MİLYON EURO LAZIM"
"Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar UEFA'dan borçsuzluk yazısı alması gerekiyor. 15 milyon Euro'ya ihtiyacı var. 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Bankalarla görüşeceğiz. En kötü ihtimalle yönetim olarak biz karşılayacağız."
"HİÇ DUYMADIĞINIZ İSİMLER OLACAK"
"Mevcut yönetim kurulu %90 oranında değişecek. Hepsini çok seviyorum ama kendi ekibimle, kadromla gelmek isterim. Onlarla beraber çalışmak isterim. Hiç duymadığınız isimler olacak. Eski yönetimlerden isimler de olacak. Onur Göçmez yönetimde olacak. Deniz Güven de yönetimimizde olacak. Deniz Güven Beşiktaş SuperApp'in yaratıcısıdır."
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILACAK MI?
"Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkamadığı takdirde bu durumdan kurtulamayız. Faiz ödemekten ana para ödenemiyor. Buradan çıkmanın iki yolu var. Bir tanesi gayrımenkul projesi. Beşiktaş'ın Akatlar'da spor salonu var. Onu başka bir yere taşıyacağız. Etiler'deki o arsa çok değerli. O proje Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi olacak. O arsayı satmayacağız, geliştireceğiz. Beşiktaş'ın mülkü değil ama üst hakkı var. Salon için finansman ayırmanın mantığı yok. Galatasaray, Anadolu Efes yeni yapılan salonda oynuyor. Beşiktaş da orada oynayabilir."
Hasan Arat'ın vedasında Hüseyin Yücel (İHA)
"10-15 KİŞİLİK SCOUT EKİBİ KURMAMIZ LAZIM"
"Sportif direktörü teknik direktöre göre belirleyeceğiz. Gelecek teknik adam sportif direktör istemeyebilir. Bu yüzden önce bir teknik direktörü netleştirmemiz lazım. Bizim kesinlikle 10-15 kişilik scout ekibi kurmamız lazım. Aylık 2000-3000 euroya çalışan scoutlar bulmamız lazım. Sürekli maç izleyen, analiz yapan ekipler kurmamız lazım. Futbol aklını, kurumsal kimliğini oluşturmamız lazım."
"LİSTEYİ PAYLAŞIRIZ"
"Şu an Feyyaz Hoca ve Serdar Topraktepe ile çalışıyoruz. Bir de Brad'in yanına monte ettiğimiz Oğuzhan diye bir arkadaşımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Şu seçim dönemini atlattığımız zaman başlarız. Serdal Adalı da seçilse elimizdeki listeyi ona verebiliriz."
"SERDAL ADALI ÖNDE GÖRÜNÜYOR"
"Seçime kalabalık bir katılım beklemiyorum. Çünkü yılbaşına denk geliyor. 8-9 bin kişilik bir katılım bekleniyor. Bence şu an itibariyle sayın Serdal Adalı seçimde önde görünüyor. Söylemler belli. İki tane söylem yeterli. Birincisi 'Hüseyin Yücel Hasan Arat'ın devamıdır' der. Diğeri de 4. kez oldu seçime giriyor 'yeter artık bir de beni deneyin' der. Bitti gitti."
"CİDDİ PROJELERİMİZ VAR"
"Beşiktaş'ın yeni yüzlere ihtiyacı var. Yönetim kurulunu açıklayınca göreceksiniz. Ciddi projelerimiz var. Bir hafta on güne listemi açıklamayı planlıyorum."
"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"
"Şampiyonluk şansımız bu sene de matematiksel olarak devam ediyor. Direkt önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan takım kuracağız. Futbol o kadar da zor bir oyun değil. Sağ kanatta ve sol kanatta ihtiyacımız var ama biz orta sahaya iki transfer yaptık. Ne alaka! Kanada transfer yapsanıza."
"HAYALİM SALAH"
"Tabii ki gönlümden geçen sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmek ama bu benim hayalim tabii ki." dedi..