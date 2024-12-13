Hüseyin Yücel'den kayyım açıklaması! "Hayalim Mohamed Salah"

Hüseyin Yücel (AA) "AYBABA İÇİNE SİNDİREMEDİ" "Çok fazla etken var. Çok fazla görüş olabilir ama benim görüşüm biraz fazla başlılıktan oldu. Samet Aybaba futbolun patronu, Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Haziran ayında Friedel diye bir arkadaşımız ve Gio göreve başladı ve çift başlılık ortaya çıktı. Friedel'in gelişi tamamen oyuncu satışı ile ilgili bir algı vardı bizde. Ama geldiğinde sportif direktör görevi üstleneceğini gördük. Hal böyle olunca Samet Hoca biraz kızakta kaldı. Samet Hoca dediğimiz kişi de çok büyük bir Beşiktaşlı ve içine sindiremedi."

Hüseyin Yücel (AA) "G.SARAY MAÇI İLE KIRILMALAR BAŞLADI" Hüseyin Yücel: "Feyyaz Uçar, Gio ile toplantısını yaptı daha sonra başkan beni aradı ve 'Feyyaz hoca neden oraya gidiyor. Gerekirse sen git bizzat görüş' dedi. Ben de bu absürt olmaz mı dedim. O da futboldan sorumlu bir yöneticiydi. Futbolcuların arasında bile Sametçi futbolcular ve Bradçi futbolcular diye garip söylemler duyduk. Oradan kırılmalar başladı. Talihsiz Galatasaray maçı ve hakem faciasıyla beraber kırılmalar başladı."

Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr Foto Arşiv) "BRAD VE AYBABA'NIN GÖREVİNE AYNI ANDA SON VERDİ" "Samet Hoca, Friedel, Gio ve Feyyaz Uçar dörtgeninde debelenip dururken buradan çıkış yolunu arıyorduk. Yönetim kurulu toplantısı yaptık ve Futbol AŞ'nin tamamen bana devredilmesi ve benim yönetimimde olması kararına vardık. Hatta başkan 'Bu bizim aklımıza neden daha önce gelmedi' dedi. Ben sorumlu olunca 'Maccabi maçına Brad gitmesin otursun işini yapsın' dedim. Hasan Arat beni aradı, 'Brad gitmiyorsa Samet Aybaba da gitmesin' dedi. Daha sonra Samet Hoca'ya bunu söyleyince köpürdü. Daha sonra Başkan, Brad ve Samet Aybaba'nın görevine aynı anda son verdi. Benim de bilgim vardı bundan."

Hüseyin Yücel ve Ciro Immobile (Beşiktaş) "SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜK" "Maccabi maçında maalesef kaybettik. Başkan ve Kaan Bey ile o gece bir konuşma yaptık. Ben onlara 'sakın istifa etmeyi aklınızdan geçirmeyin, ilk etapta hoca ile yolları ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da sene başından beri gönlümde yatan Sergen Hoca ile görüşelim dedim. Başkanımız da tamam dedi. Sergen Hoca ile de o gece görüştük. Pozitif bir görüşme gerçekleştirdik Gio gelmeden önce Sergen Yalçın'ı çok istedim ama yönetim kurulunda bazı oyuncular istemedi. Maccabi maçından sonra Sergen Yalçın'la telefon görüşmesi yapmıştım. Çok olumlu bir görüşme olmuştu. Heyecanlanmıştım da ama Samet Aybaba'nın istifası sonrası 'Siz önce kendi aranızda anlaşın. Bu kaotik ortama gelsem de başarılı olamam, ben her zaman elimi taşın altına koyarım ama bu olayların değişmesi gerekiyor.' dedi. Haklıydı bence."