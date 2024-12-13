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Hüseyin Yücel'den kayyım açıklaması! "Hayalim Mohamed Salah"

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yücel, yönetim olarak durumun kayyıma kadar gitmemesi adına koltuklarında kaldıklarını ifade etti. Ayrıca transfer rotası, teknik direktör kararları ve seçim süreci ile ilgili de dikkat çekici ifadeler kullandı. Hayalinin ise Mohamed Salah'ı getirmek olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 00:03
Hüseyin Yücel’den kayyım açıklaması! Hayalim Mohamed Salah

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon yaptığı transferlere rağmen zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten Hasan Arat, görevini bırakmıştı. Asbaşkanlık görevinde bulunan Hüseyin Yücel'in seçime kadar başkanlık koltuğuna oturmıştu. Yücel, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu.

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    TRT Spor'a konuşan Hüseyin Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar;

    "Başkanın istifası çok ani oldu. Yönetim kurulundaki bizim whatsapp grubumuzdan arayarak 'Hakkınızı helal edin, istifa ediyorum' dedi. Başkanla beraber yönetimin de istifa etmesi etik görülür. Bu durumda kulübün yönetimi Denetleme Kurulu'na kalacaktı. Ama önümüzde mali problemler vardı. Bu durumda biz de istifa etseydik kulübe kayyım atanmasına kadar gidecekti. 'Darbeci' diye bir söylem ortaya atıldı ben ve arkadaşlarım için. Diğer taraftaki arkadaşlar da bu şekilde devam edilmesinin doğru olmayacağını söylediler. Ben de birkaç gün düşündükten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımla da konuşarak olağanüstü genel kurul kararı aldım"

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "BEŞİKTAŞ'A KAYYIM ATANABİLİRDİ"

    "Sayın başkanın istifa kararı çok ani oldu. Yönetim kurulunun grubuna istifa kararı aldığını söyledi. Tüzüğümüz gereği başkanlık ikinci başkana kalıyor. Yönetim kurulumuzla oturup konuştuk. Etik gereği başkanın istifası sonrası yönetim kurulunun da başkanla birlikte bırakması uygun görülürdü. Böyle bir şey yaptığımızda yönetim denetleme kuruluna kalıyordu. Beşiktaş'ı bekleyen bir sürü problem vardı. Bizler de bıraksaydık Beşiktaş'a kayyım atamaya kadar gidebilirdi.

    Biz mayısa kadar devam etseydik atanmış bir başkan olacaktık. Bu da benim içime sinmedi. Ayrıca darbeci başkan gibi saçma sapan bir gündem oldu. Rakiplerimiz de bizim devam etmememiz gerektiğini söyledi. Onlara katıldığımızı söyledim. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptım ve seçim kararı aldık. Farklı görüşler de oldu ama ben doğru bulmadım ve seçim kararı aldık."

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "AYBABA İÇİNE SİNDİREMEDİ"

    "Çok fazla etken var. Çok fazla görüş olabilir ama benim görüşüm biraz fazla başlılıktan oldu. Samet Aybaba futbolun patronu, Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Haziran ayında Friedel diye bir arkadaşımız ve Gio göreve başladı ve çift başlılık ortaya çıktı. Friedel'in gelişi tamamen oyuncu satışı ile ilgili bir algı vardı bizde. Ama geldiğinde sportif direktör görevi üstleneceğini gördük. Hal böyle olunca Samet Hoca biraz kızakta kaldı. Samet Hoca dediğimiz kişi de çok büyük bir Beşiktaşlı ve içine sindiremedi."

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "G.SARAY MAÇI İLE KIRILMALAR BAŞLADI"

    Hüseyin Yücel: "Feyyaz Uçar, Gio ile toplantısını yaptı daha sonra başkan beni aradı ve 'Feyyaz hoca neden oraya gidiyor. Gerekirse sen git bizzat görüş' dedi. Ben de bu absürt olmaz mı dedim. O da futboldan sorumlu bir yöneticiydi. Futbolcuların arasında bile Sametçi futbolcular ve Bradçi futbolcular diye garip söylemler duyduk. Oradan kırılmalar başladı. Talihsiz Galatasaray maçı ve hakem faciasıyla beraber kırılmalar başladı."

    Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    "BRAD VE AYBABA'NIN GÖREVİNE AYNI ANDA SON VERDİ"

    "Samet Hoca, Friedel, Gio ve Feyyaz Uçar dörtgeninde debelenip dururken buradan çıkış yolunu arıyorduk. Yönetim kurulu toplantısı yaptık ve Futbol AŞ'nin tamamen bana devredilmesi ve benim yönetimimde olması kararına vardık. Hatta başkan 'Bu bizim aklımıza neden daha önce gelmedi' dedi. Ben sorumlu olunca 'Maccabi maçına Brad gitmesin otursun işini yapsın' dedim. Hasan Arat beni aradı, 'Brad gitmiyorsa Samet Aybaba da gitmesin' dedi. Daha sonra Samet Hoca'ya bunu söyleyince köpürdü. Daha sonra Başkan, Brad ve Samet Aybaba'nın görevine aynı anda son verdi. Benim de bilgim vardı bundan."

    Hüseyin Yücel ve Ciro Immobile (Beşiktaş)Hüseyin Yücel ve Ciro Immobile (Beşiktaş)

    "SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜK"

    "Maccabi maçında maalesef kaybettik. Başkan ve Kaan Bey ile o gece bir konuşma yaptık. Ben onlara 'sakın istifa etmeyi aklınızdan geçirmeyin, ilk etapta hoca ile yolları ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da sene başından beri gönlümde yatan Sergen Hoca ile görüşelim dedim. Başkanımız da tamam dedi. Sergen Hoca ile de o gece görüştük. Pozitif bir görüşme gerçekleştirdik

    Gio gelmeden önce Sergen Yalçın'ı çok istedim ama yönetim kurulunda bazı oyuncular istemedi. Maccabi maçından sonra Sergen Yalçın'la telefon görüşmesi yapmıştım. Çok olumlu bir görüşme olmuştu. Heyecanlanmıştım da ama Samet Aybaba'nın istifası sonrası 'Siz önce kendi aranızda anlaşın. Bu kaotik ortama gelsem de başarılı olamam, ben her zaman elimi taşın altına koyarım ama bu olayların değişmesi gerekiyor.' dedi. Haklıydı bence."

    Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel (AA)Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel (AA)

    "HIRSIZLIKLA İTHAM EDEMEZSİNİZ"

    "Gio ve Brad'in işe alınmasında bizzat Kaan Bey sorumluydu. Hukuksal ve finansal anlamda görüşmeleri o yürüttü. Bu olaylardan sonra istifasını verdi. Ben de o kağıdı alıp yırttım. Samet Aybaba'nın açıklamalarına baktığınız zaman yolsuzluk iddiasında bulunmuyor ama prim, komisyon sözleri yöneticileri itham altında bıraktı. Algı sanki burada bir yolsuzluk yapılıyor gibiydi. Oklar da Kaan Bey'e dönüyordu. İstifayı kabul etsem o ithamları kabul etmem demekti. Kaan Bey'e her şeyi söyleyebilirsiniz ama yolsuzluk ve hırsızlıkla itham edemezsiniz."

    "AYBABA BY-PASS EDİLDİ"

    "Samet Aybaba açıklama yapınca bir algı oluştu. Bu algı doğru değil. Diğer söylediği şeylerde haklı olduğu yanlar vardı. Samet Aybaba by-pass edildi. Transferleri Gio ve Brad yaptı."

    "İKİ TARAF DA BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

    "Sayın Hasan Arat'la sayın Adalı çekişiyordu. Hem Adalı tarafı hem de Hasan Arat tarafı benimle görüşmek istedi. Ben ikisine de gelemeyeceğimi söylemiştim. Ama günler geçtikçe iş farklı bir boyuta gelmeye başladı. Seçime iki gün kala yanına gittim. Ona destek olacağımı söyledim. Hasan Arat ile tanışıklığımız yönetime girince oldu."

    Joe Worrall (AA)Joe Worrall (AA)

    "SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

    "Joe Worrall transferinde sorumluluğu üstleniyorum. Samet Hocanın elektronik imzası zaten mevcut. Transfer döneminde de 50-100 oyuncuya teklif gönderiyorsunuz. Hızlı da davranmak zorundasınız Teklif geçilmesini ben söyledim. Onlar da teklifi geçmişler. Samet Aybaba'nın bundan haberinin olması gerekiyordu. Samet Aybaba'nın haberi olmadığını öğrenince de teklifi geri çektik."

    "Worall'ı almayacaktık. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamıştı. Deneme yapmak adına teklif gönderdik"

    Hasan Arat, Ernest Muçi ve Hüseyin Yücel (AA)Hasan Arat, Ernest Muçi ve Hüseyin Yücel (AA)

    "HENRY BOŞTA OLSA ALMAYACAK MISINIZ?"

    "Hoca bize tam 1 ay boyunca sol ayaklı sağ kanat oyuncusu arattırdı. Ben de böyle bir oyuncu tipi çok dar, varsa da astronomik ücretler isteniyor dedim. Bunda niye diretiyor dedim. Sağ kanatta oynayan oyuncu illa sol ayaklı mı olacak dedim. Sonra Joao Mario çıktı ortaya. Hocaya 'bu kanat oyuncusu değil, sen bize kanat arattın 1 ay boyunca vakit kaybettik' dedim. Hoca da 'Ben bu oyuncuya çok güveniyorum, Thierry Henry boşta olsa almayacak mısınız' dedi. ben de bu Henry değil ki dedim."

    Al Musrati (AA)Al Musrati (AA)

    "MUÇİ VE MUSRATI BAŞKANIN TERCİHİDİR"

    "Muçi ve Musrati başkanın tercihidir. Ama üstüme de sorumluluk alırım. Başkan bir gün beni aradı, 'Yarın Polonya'ya gel kimseye söyleme, transfer görüşmesi yapacağız' dedi. Ben de gittim ve görüştük. Pazarlıkları yaptık ve bir noktaya getirdik. Musrati tarafı tamamıyla başkanın kontrolünde devam ediyordu."

    Anderson Talisca (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    "TALISCA'YA GİTMEYECEĞİZ"

    Bu takımın kesinlikle takviyeye ihtiyacı var ama ocakta transfer çok zor. 2-3 takviye kesinlikle yapılacak. Kiralama yöntemiyle eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı yapacağız. Talisca'ya gitmeyeceğiz"

    Ernest Muçi (AA)Ernest Muçi (AA)

    "BU ÇOCUK HALA 23 YAŞINDA"

    "O dönem taraftarlar 'Hasan Arat transferler nerede?' diyordu. O zaman Muçi geldiği zaman omuzlarda karşılandı. Bu çocuk hala 23 yaşında. Karamsar olmamak lazım."

    "GİDER, RONALDO'YA TEKLİF YAPARIM"

    "Ernest Muçi'nin maaliyeti daha yüksekti. Erol Bulut'un sözleri bana bir şey hissettirmedi. Ben de gider Ronaldo'ya teklif yaparım. Bunun bir esprisi yok ki. Sonuçta fiyat alışveriş gerçekleştiği zaman ortaya çıkar."

    "YERLİ BİR TEKNİK ADAM PLANIMIZ VAR"

    "Serdar Hoca ile devam edeceğiz gibi duruyor ama bir B planımız var. Yerli bir teknik adam planımız var. Mayısa kadar onunla götürmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez değil bu isim. Kafamda bir plan var, henüz teklif yapmadım."

    Hüseyin Yücel, Serdar Adalı'nın yarışta önde olduğunu söyledi (AA)Hüseyin Yücel, Serdar Adalı'nın yarışta önde olduğunu söyledi (AA)

    "İKİMİZİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"

    "Serdal Adalı ziyaretime geldi. Kendisi 'Gel birleşelim, ikinci başkanım ol' dedi. Ben de Serdal başkanım 'Sen gel benim ikinci başkanım ol' dedim. O da güldü. Aramızda tatlı bir muhabbet oldu. Severim Serdal Adalı'yı. İkimizin yoğurt yiyişi farklı. Benim Serdal Adalı'ya kapım sonuna kadar açık."

    "50 MİLYON EURO LAZIM"

    "Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar UEFA'dan borçsuzluk yazısı alması gerekiyor. 15 milyon Euro'ya ihtiyacı var. 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Bankalarla görüşeceğiz. En kötü ihtimalle yönetim olarak biz karşılayacağız."

    "HİÇ DUYMADIĞINIZ İSİMLER OLACAK"

    "Mevcut yönetim kurulu %90 oranında değişecek. Hepsini çok seviyorum ama kendi ekibimle, kadromla gelmek isterim. Onlarla beraber çalışmak isterim. Hiç duymadığınız isimler olacak. Eski yönetimlerden isimler de olacak. Onur Göçmez yönetimde olacak. Deniz Güven de yönetimimizde olacak. Deniz Güven Beşiktaş SuperApp'in yaratıcısıdır."

    BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILACAK MI?

    "Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkamadığı takdirde bu durumdan kurtulamayız. Faiz ödemekten ana para ödenemiyor. Buradan çıkmanın iki yolu var. Bir tanesi gayrımenkul projesi. Beşiktaş'ın Akatlar'da spor salonu var. Onu başka bir yere taşıyacağız. Etiler'deki o arsa çok değerli. O proje Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi olacak. O arsayı satmayacağız, geliştireceğiz. Beşiktaş'ın mülkü değil ama üst hakkı var. Salon için finansman ayırmanın mantığı yok. Galatasaray, Anadolu Efes yeni yapılan salonda oynuyor. Beşiktaş da orada oynayabilir."

    Hasan Arat'ın vedasında Hüseyin Yücel (İHA)Hasan Arat'ın vedasında Hüseyin Yücel (İHA)

    "10-15 KİŞİLİK SCOUT EKİBİ KURMAMIZ LAZIM"

    "Sportif direktörü teknik direktöre göre belirleyeceğiz. Gelecek teknik adam sportif direktör istemeyebilir. Bu yüzden önce bir teknik direktörü netleştirmemiz lazım. Bizim kesinlikle 10-15 kişilik scout ekibi kurmamız lazım. Aylık 2000-3000 euroya çalışan scoutlar bulmamız lazım. Sürekli maç izleyen, analiz yapan ekipler kurmamız lazım. Futbol aklını, kurumsal kimliğini oluşturmamız lazım."

    "LİSTEYİ PAYLAŞIRIZ"

    "Şu an Feyyaz Hoca ve Serdar Topraktepe ile çalışıyoruz. Bir de Brad'in yanına monte ettiğimiz Oğuzhan diye bir arkadaşımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Şu seçim dönemini atlattığımız zaman başlarız. Serdal Adalı da seçilse elimizdeki listeyi ona verebiliriz."

    "SERDAL ADALI ÖNDE GÖRÜNÜYOR"

    "Seçime kalabalık bir katılım beklemiyorum. Çünkü yılbaşına denk geliyor. 8-9 bin kişilik bir katılım bekleniyor. Bence şu an itibariyle sayın Serdal Adalı seçimde önde görünüyor. Söylemler belli. İki tane söylem yeterli. Birincisi 'Hüseyin Yücel Hasan Arat'ın devamıdır' der. Diğeri de 4. kez oldu seçime giriyor 'yeter artık bir de beni deneyin' der. Bitti gitti."

    "CİDDİ PROJELERİMİZ VAR"

    "Beşiktaş'ın yeni yüzlere ihtiyacı var. Yönetim kurulunu açıklayınca göreceksiniz. Ciddi projelerimiz var. Bir hafta on güne listemi açıklamayı planlıyorum."

    "ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

    "Şampiyonluk şansımız bu sene de matematiksel olarak devam ediyor. Direkt önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan takım kuracağız. Futbol o kadar da zor bir oyun değil. Sağ kanatta ve sol kanatta ihtiyacımız var ama biz orta sahaya iki transfer yaptık. Ne alaka! Kanada transfer yapsanıza."

    "HAYALİM SALAH"

    "Tabii ki gönlümden geçen sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmek ama bu benim hayalim tabii ki." dedi..

    Beşiktaşta Serdal Adalı resmen başkan adayı!Beşiktaşta Serdal Adalı resmen başkan adayı!
    Beşiktaş'ta Serdal Adalı resmen başkan adayı!

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